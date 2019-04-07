Алименты в Беларуси начнут рассчитывать по-другому 7.04.2019, 11:35

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В Кодекс о браке и семье внесли изменения.

На этой неделе так называемая «палата представителей» рассмотрела изменения в Кодекс о браке и семье.

Документ был принят в первом чтении. В обновленном Кодексе о браке и семье планируется, в частности, прописать четкий срок выплаты алиментов — за текущий месяц их нужно будет заплатить до последнего дня следующего месяца. Есть возможность уплаты наперед, сообщает news.21.by.

Ещё одним важным изменением станет привязка алиментов к бюджету прожиточного минимума (БМП).

Это касается неработающих родителей. В настоящее время, напомним, размер алиментов для безработных отцов высчитывают по средней зарплате на последнем месте работы.

Когда новая редакция Кодекса вступит в силу, алименты с неработающего родителя будут взиматься следующим образом: на одного ребенка — 50% БМП, на двоих — 100% БМП, на троих и более — 150% БМП.

Спорные вопросы в воспитании детей без обращения в суд в случае развода поможет решить соглашение о детях. Во время обсуждений говорили и о разделе имущества при разводе в многодетных семьях. Этот вопрос пока остается спорным.