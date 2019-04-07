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Видеофакт: В Могилеве по улице бегал дикий кабан

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  • 7.04.2019, 11:50
  • 1,985

Неординарный случай произошел на улице Якубовского.

Дикий кабан, перебегающий мост по улице Якубовского в Могилеве, попал в объектив подписчика сообщества «Могилев Real», сообщает mogilev.online.

Дикие кабаны представляют серьезную угрозу для людей. Даже профессиональные охотники опасаются этих животных и соблюдают строгие меры предосторожности. Обычно дикие животные сторонятся людей и забредают в города только в силу экстремальных обстоятельств или из-за болезни, например, бешенства, которое передается человеку и лечения от которого не существует. Популяция диких кабанов в Беларуси в последние годы сократилась в десятки раз из-за поощряемого государством отстрела. Принимая во внимание все эти факторы, можно сказать, что появление дикого кабана в черте города — весьма тревожный сигнал.


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