«Баста»: Информация о Куропатах прозвучала на всю страну во время католического богослужения

«Баста»: Информация о Куропатах прозвучала на всю страну во время католического богослужения5
- 7.04.2019, 12:09
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Мессу транслировали по государственному радио.
Информация об уничтожении крестов в Куропатах сегодня прозвучала по государственному радио во время католической мессы, сообщает телеграм-канал «Баста».
Ждем на молебне на площади Свободы в Минске сегодня в 12 часов, друзья.
Напомним, что 4 апреля власти снесли кресты по периметру Куропат.
Активисты сообщают, что было снесено и вывезено около 100 крестов.
1 марта на пресс-конференции Лукашенко выразил недовольство крестами вокруг Куропат, которые видны с дороги.
Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич призвал выйти в воскресенье на молебен 7 апреля в 12.00 на площадь Свободы возле Минского Свято-Духова Кафедрального (православного) Собора.
Сопредседатель Белорусской Христианской Демократии Павел Северинец поддержал проведение молебна в воскресенье возле Минского Свято-Духова Кафедрального Собора.