«Баста»: Информация о Куропатах прозвучала на всю страну во время католического богослужения 5 7.04.2019, 12:09

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Иллюстрационное фото

Мессу транслировали по государственному радио.

Информация об уничтожении крестов в Куропатах сегодня прозвучала по государственному радио во время католической мессы, сообщает телеграм-канал «Баста».

Ждем на молебне на площади Свободы в Минске сегодня в 12 часов, друзья.

Напомним, что 4 апреля власти снесли кресты по периметру Куропат.

Активисты сообщают, что было снесено и вывезено около 100 крестов.

1 марта на пресс-конференции Лукашенко выразил недовольство крестами вокруг Куропат, которые видны с дороги.

Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич призвал выйти в воскресенье на молебен 7 апреля в 12.00 на площадь Свободы возле Минского Свято-Духова Кафедрального (православного) Собора.

Сопредседатель Белорусской Христианской Демократии Павел Северинец поддержал проведение молебна в воскресенье возле Минского Свято-Духова Кафедрального Собора.