Зенон Позняк вышел с бело-красно-белым флагом к зданию ООН в знак протеста против сноса крестов в Куропатах 2 7.04.2019, 12:38

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Фото: facebook.com

Политик принял участие а акции белорусов Нью-Йорка.

Белорусы Нью-Йорка вышли в субботу к зданию ООН, чтобы протестовать против сноса крестов в Куропатах. В акции принял участие лидер КХП-БНФ Зенон Позняк, сообщает nn.by.

Фото: facebook.com

Напомним, что 4 апреля власти снесли кресты по периметру Куропат - места захоронения жертв сталинских репрессий.

Активисты сообщают, что было снесено и вывезено около 100 крестов.

1 марта на пресс-конференции Лукашенко выразил недовольство крестами вокруг Куропат, которые видны с дороги.

Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич призвал выйти в воскресенье на молебен 7 апреля в 12.00 на площадь Свободы возле Минского Свято-Духова Кафедрального (православного) Собора.

Сопредседатель Белорусской Христианской Демократии Павел Северинец поддержал проведение молебна в воскресенье возле Минского Свято-Духова Кафедрального Собора.