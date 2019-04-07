Национальные символы на акции-молебне в центре Минска: яркие кадры 7.04.2019, 12:59

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Фото: «Наша Ніва»

Опубликованы фото акции возле собора Святого Духа.

В Минске, на площади Свободы, возле собора Святого Духа, 7 апреля прошла молитва в знак протеста против сноса крестов в Куропатах.

На акции были развернуты национальные флаги и герб «Погоня».

Фото: «Наша Ніва»

Один из лидеров БНК Николай Статкевич перед акцией был задержан.

Марина Адамович призвала а 2 часов собраться в Куропатах, люди постепенно расходятся

Напомним, что 4 апреля власти снесли кресты по периметру Куропат - места захоронения жертв сталинских репрессий.

Активисты сообщают, что было снесено и вывезено около 100 крестов.

1 марта на пресс-конференции Лукашенко выразил недовольство крестами вокруг Куропат, которые видны с дороги.

Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич призвал выйти в воскресенье на молебен 7 апреля в 12.00 на площадь Свободы возле Минского Свято-Духова Кафедрального (православного) Собора.

Сопредседатель Белорусской Христианской Демократии Павел Северинец поддержал проведение молебна в воскресенье возле Минского Свято-Духова Кафедрального Собора.