Евгений Афнагель поблагодарил всех людей, которые приняли участие в молебне 2 7.04.2019, 13:24

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Евгений Афнагель

Фото: Радыё Свабода

Политик призвал белорусов выходить к храмам в своих городах.

Об этом координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь», один из лидеров БНК Евгений Афнагель заявил на акции-молебне возле Свято-Духова собора в Минске:

Евгений Афнагель поблагодарил всех людей, которые приняли участие в молебне.

«Куропаты – это символическое место для Беларуси, и то, что там произошло 4 апреля, это просто варварство. И протестовать против этого нужно протестовать везде и всегда. Хочу призвать белорусов обираться возле храмов в своих городах и других святых мест и молиться за наших предков, за Куропаты, за Беларусь. Так мы сможем защитить страну от сатанинской власти», - заявил Афнагель.

«Удивляет позиция части независимых СМИ, которые не давали информацию о предстоящем молебне, надеюсь, это не повторится, и они будут помнить о солидарности», - сказал политик.

Сегодня на акции-молебне возле Свято-Духова собора в Минске отец Леонид Акалович, настоятель БАПЦ, назвал действия власти в Куропатах «смертным грехом». По его словам, они будут «гореть в аду», если не восстановят кресты.

Напомним, что 4 апреля власти снесли кресты по периметру Куропат - места захоронения жертв сталинских репрессий.

Активисты сообщают, что было снесено и вывезено около 100 крестов.

1 марта на пресс-конференции Лукашенко выразил недовольство крестами вокруг Куропат, которые видны с дороги.

Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич призвал выйти в воскресенье на молебен 7 апреля в 12.00 на площадь Свободы возле Минского Свято-Духова Кафедрального (православного) Собора.

Сопредседатель Белорусской Христианской Демократии Павел Северинец поддержал проведение молебна в воскресенье возле Минского Свято-Духова Кафедрального Собора.