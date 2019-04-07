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Марина Адамович: Бог услышит наши молитвы

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  • 7.04.2019, 13:28
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Марина Адамович

Супруга Николая Статкевича рада, что так много людей вышли на молебен в центре Минска.

В интервью Charter97.org Марина Адамович сказала:

«Молебен прошел, что очень радует. Люди пришли, несмотря на действия властей, на почти полное отсутствие информации в независимых СМИ, помолились за освобождение Беларуси, чтобы Господь нам простил издевательство над крестами.

Власти же традиционно боятся свободного духа, и арестовали Николая Статкевича накануне, обвинив в том, что он призывал людей помолиться. Несколько дней следили за нашим домом — вот на что идут наши деньги! Я надесь, что Бог услышит наши молитвы», - сказала Марина Адамович.


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