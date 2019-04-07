Фотофакт: Белорусы пришли на акцию-молебен в центре Минска с белыми крестами на одежде 7.04.2019, 13:46

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Патриоты решили до конца защищать Куропаты.

Белорусы пришли на акцию-молебен возле Свято-Духова собора в Минске с белыми крестами на одежде.

«Это крест в поддержку Куропат. Мы надели из для того, чтобы показать, что, во-первых, мы христиане. Во-вторых, это не право властей – ломать кресты, которые устанавливал народ. В-третьих, мы всегда будем выходить за Куропаты, стоять за Куропаты и защищать Куропаты», - заявил участник акции Серей Тарасенко.

Фото: svaboda.org

Напомним, что 4 апреля власти снесли кресты по периметру Куропат - места захоронения жертв сталинских репрессий.

Активисты сообщают, что было снесено и вывезено около 100 крестов.

1 марта на пресс-конференции Лукашенко выразил недовольство крестами вокруг Куропат, которые видны с дороги.

Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич призвал выйти в воскресенье на молебен 7 апреля в 12.00 на площадь Свободы возле Минского Свято-Духова Кафедрального (православного) Собора.

Сопредседатель Белорусской Христианской Демократии Павел Северинец поддержал проведение молебна в воскресенье возле Минского Свято-Духова Кафедрального Собора.