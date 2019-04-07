Геополитика пельменницы 1 Анастасия Миронова, «Новая газета»

7.04.2019, 14:06

От сообщения про нехватку у трети россиян денег на обувь наверху, похоже, потеряли дар связной речи.

Дмитрий Песков заявил вдруг, что соответствующее исследование Росстата не нужно рассматривать с прикладной точки зрения — оно, дескать, носит академический характер.

Ну, конечно! И теоретический. Ведь вряд ли Дмитрий Сергеевич знаком хоть с одним человеком, который знал бы тех, кому не хватает на обувь.

Кстати, в том отчете Росстата значится еще, что больше половины россиян не в состоянии оплатить срочный визит к врачу, но к подобному все давно привыкли. А вот с обувью некрасиво вышло. Многим кажется, что это нонсенс какой-то. То, чего не может быть, а оно присутствует!

Все равно не верите? Вот вам еще новость: в потребительскую корзину хотят включить витамины. Но не знают, как заставить людей тратить деньги на них, а не на ботинки детям, например. Вице-премьер Алексей Гордеев даже заявил о необходимости обязательно витаминизировать ряд продуктов питания, чтобы уж наверняка. Зачем? Слишком плохо стали питаться, надо подпитывать искусственно.

Года полтора назад в стране произошел ощутимый рывок в бедность. Потребление схлопнулось. Продукты на прилавках стали хуже, ассортимент резко упал, люди начали покупать меньше.

В прямом смысле меньше. Во-первых, урезан бюджет. И здесь — чем беднее человек, тем выше для него инфляция, потому что больше всего за последние годы подорожали базовые продукты. Красная икра, допустим, подешевела, но что до нее сельской пенсионерке? Во-вторых, бедному человеку тяжело сразу расстаться с большой суммой. Это и психологический стресс, и дополнительные риски. Если семья живет от зарплаты до аванса и постоянно занимает, все траты расписаны: за кредит, детям на обеды, подарок на день рождения, сапоги, опять же. Они не могут даже на пять тысяч сразу закупиться, у них просто в кошельке не останется денег. Поэтому в глубинке все больше людей теперь покупают по чуть-чуть на один вечер: себе пельменей, детям по яблоку, собаке полкило куриных голов, коту корм. По данным «Ромир» (с учетом инфляции), реальный средний чек с 2014 по 2018 год упал на 33%. Люди покупают меньше и выбирают то, что дешевле.

Недавно один пользователь «Живого журнала» додумался посмотреть отчетность «Магнита» и «Пятерочки» по выручке с квадратного метра торговых площадей.

Так вот, с поправкой на инфляцию получилось, что провал в разных сегментах потребления уже к 2017 году составил от 20 до 30% минимум.

Знаете, я на днях вспомнила сибирское детство и захотела пельменей. В поселковом магазине шутки ради спросила пельменницу — дали целую стопку. И у всех, кто стоял рядом (включая продавца), дома имелись эти штуки для ускоренной лепки пельменей, и все знали, как ими пользоваться, потому что постоянно лепят. Я написала об этом в фейсбуке и была окончательно сражена комментариями: оказывается, даже среди благополучных с виду людей многие регулярно делают пельмени или едят покупные. Некоторые — по несколько раз в неделю.

Одна девочка написала, что мама теперь заставляет ее есть пельмени прямо с водой, в которой они варились, и с хлебом! Москвичка, учится в РГГУ.

Был ведь период, когда от сытой жизни про пельмени в России начали забывать, а сейчас, смотрите-ка, народ вспомнил! Достал из шкафов мамины советские пельменницы и осваивает их под сериалы о богатой жизни. Потому что не изобрели еще другого надежного способа, как из 300 граммов мяса сделать для большой семьи два ужина, чтобы и сытно было, и мясом пахло.

Бедность в Россию вернулась как-то вдруг и сразу расположилась основательно, поразив все города и села и почти все социальные слои.

Треть народа без сапог? Половине не хватает на прием у врача? Это все ерунда. Люди есть стали меньше! Не просто хуже, а меньше.

Модно было говорить о финальном противостоянии телевизора с холодильником. Но даже самые язвительные скептики вряд ли догадывались, насколько тяжелые потери понесет холодильник в этой стычке. Битва только началась, а класть в него многим уже нечего.

Анастасия Миронова, «Новая газета»