Участник акции-молебна в Минске: Пришло время нового крестового похода против этой власти 1 7.04.2019, 14:16

Алесь Абрамович

Фото: licviny.info

Режим Лукашенко отрекся от христианских ценностей.

Общественный активист Алесь Абрамович на акции-молебне возле Свято-Духова собора в Минске заявил, что «лукашенковская власть отреклась от христианских ценностей, становится все более безбожной и «паскудной». События в Куропатах — стали последней каплей. «Пришло время призвать к новому крестовому походу против этой власти», - считает активист.

Напомним, что 4 апреля власти снесли кресты по периметру Куропат - места захоронения жертв сталинских репрессий.

Активисты сообщают, что было снесено и вывезено около 100 крестов.

1 марта на пресс-конференции Лукашенко выразил недовольство крестами вокруг Куропат, которые видны с дороги.

Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич призвал выйти в воскресенье на молебен 7 апреля в 12.00 на площадь Свободы возле Минского Свято-Духова Кафедрального (православного) Собора.

Сопредседатель Белорусской Христианской Демократии Павел Северинец поддержал проведение молебна в воскресенье возле Минского Свято-Духова Кафедрального Собора.

В акции приняли участие более 1000 человек. Николай Статкевич был задержан перед началом акции.