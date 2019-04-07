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Отец Викентий: В Куропатах власть показала, как относится ко всему христианству

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  • 7.04.2019, 14:40
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Фото: «Наша Ніва»

Священник благословил белорусов на защиту святынь нашей земли.

Отец Викентий на молебне возле Свято-Духова собора в Минске прочитал молитву и высказался о ситуации в Куропатах:

«Мы пришли в этот день попросить у Богородицы помощи: остановить то, что делается на белорусской земле против тех символов, которые почитают христиане.

В святом для нас месте сносят кресты – в Куропатах, где наших соотечественников убивали от имени безбожной сатанинской власти.

Это издевательство над крестами показывает, как относится современная власть ко всему христианству и тем безбожным действиям, которые чинились в Куропатах.

Да благословит нас Господь и поможет в сохранении наших святынь на белорусской земле», - сказал священник.

Напомним, что 4 апреля власти снесли кресты по периметру Куропат - места захоронения жертв сталинских репрессий.

Активисты сообщают, что было снесено и вывезено около 100 крестов.

1 марта на пресс-конференции Лукашенко выразил недовольство крестами вокруг Куропат, которые видны с дороги.

Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич призвал выйти в воскресенье на молебен 7 апреля в 12.00 на площадь Свободы возле Минского Свято-Духова Кафедрального (православного) Собора.

Сопредседатель Белорусской Христианской Демократии Павел Северинец поддержал проведение молебна в воскресенье возле Минского Свято-Духова Кафедрального Собора.

В акции приняли участие более 1000 человек. Николай Статкевич был задержан перед началом акции.


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