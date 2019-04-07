В начале недели в Беларуси будет до +19 7.04.2019, 15:01

Осадки не прогнозируются.

В начале недели на территории Беларуси будет облачно с прояснениями, осадки не прогнозируются. Дневная температура воздуха составит от 12 до 19°C тепла, сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

В Минске 8 апреля ожидается облачная погода с прояснениями и без осадков. Днем воздух прогреется до +13…15°C.

На территории страны 8 апреля прогнозируется переменная облачность. В ночные часы в Витебске, Гомеле и Могилеве пройдут дожди, днем осадков не ожидается. Температура воздуха в дневное время составит: в Витебске +12…14°C, в Могилеве и Гродно +14…16°C, в Бресте +15…17°C, в Гомеле — до 19 тепла.