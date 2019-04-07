Перед началом молебна в Минске были задержаны активисты «Европейской Беларуси» Шарендо и Черняк 1 7.04.2019, 15:07

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Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Но более 1000 человек приняли участие в молебне возле Свято-Духова собора.

Перед началом молитвы за Беларусь и Куропаты, которая прошла 7 апреля возле Свято-Духова кафедрального собора Минска, были задержаны активисты гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Шарендо и Артем Черняк, сообщает tut.by.

Об этом сообщил БелаПАН один из участников молитвы активист «Европейской Беларуси» Леонид Кулаков. Ему о задержании сообщил, в свою очередь, координатор «Европейской Беларуси» Евгений Афнагель.

Во время молитвы Кулаков держал бело-красно-белый флаг. После окончания он в сопровождении нескольких человек пошел на ближайшую остановку общественного транспорта, чтобы поехать в Куропаты. Вместе с ним в троллейбус сели два сотрудника милиции в штатском. За ними следом поехал синий милицейский микроавтобус, который во время молитвы дежурил возле остановки. Тем не менее Кулаков благополучно добрался до урочища, где в 14.00 началась молитва и за Куропаты.

Сегодня в Минске был также задержан инициатор акции Николай Статкевич. Об этом сообщила его супруга Марина Адамович. Статкевич был задержан силовиками, как только вышел из дома, примерно в половине двенадцатого. «Они ждали у нашего дома, несколько милицейских автобусов дежурили двое суток», — сказала Адамович.

Напомним, что 4 апреля власти снесли кресты по периметру Куропат - места захоронения жертв сталинских репрессий.

Активисты сообщают, что было снесено и вывезено около 100 крестов.

1 марта на пресс-конференции Лукашенко выразил недовольство крестами вокруг Куропат, которые видны с дороги.

Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич призвал выйти в воскресенье на молебен 7 апреля в 12.00 на площадь Свободы возле Минского Свято-Духова Кафедрального (православного) Собора.

Сопредседатель Белорусской Христианской Демократии Павел Северинец поддержал проведение молебна в воскресенье возле Минского Свято-Духова Кафедрального Собора.

В молебне приняли участие более 1000 человек. Николай Статкевич был задержан перед началом молебна.