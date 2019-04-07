В Куропатах проходит молебен 7.04.2019, 15:27

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ФОто: facebook

К нему присоединились участники молебна возле Свято-Духова собора в Минске.

В Куропатах на «Голгофе» проходит всеобщая молитва. К ней присоединились участники молебна возле Свято-Духова собора в Минске.

ФОто: facebook

Напомним, что 4 апреля власти снесли кресты по периметру Куропат - места захоронения жертв сталинских репрессий.

Активисты сообщают, что было снесено и вывезено около 100 крестов.

1 марта на пресс-конференции Лукашенко выразил недовольство крестами вокруг Куропат, которые видны с дороги.

Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич призвал выйти в воскресенье на молебен 7 апреля в 12.00 на площадь Свободы возле Минского Свято-Духова Кафедрального (православного) Собора.

Сопредседатель Белорусской Христианской Демократии Павел Северинец поддержал проведение молебна в воскресенье возле Минского Свято-Духова Кафедрального Собора.

В молебне приняли участие более 1000 человек. Николай Статкевич был задержан перед началом молебна.