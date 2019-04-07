Матеуш Моравецкий: Экспорт польского продовольствия вырос на 20% 7.04.2019, 15:15

Матеуш Моравецкий

Фото: PAP

Страна все больше зарабатывает на этом.

В течение последних трех лет экспорт польского продовольствия вырос на 20%. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Мы все больше зарабатываем на экспорте: 2 млрд злотых [более 450 млн евро] — на экспорте птицы, более 2 млрд на крупах и полуфабрикатах, более 2 млрд на сладостях и кондитерских изделиях, а также 1,5 млрд [около 350 млн евро] на говядине», - заявил премьер на конвенции правящей партии «Право и справедливость», сообщает «Радио Польша».

Матеуш Моравецкий отметил, что в течение нескольких недель была решена кризисная ситуация, связанная с экспортом говядины из Польши. Напомним, что скандал разгорелся после сюжета на польском телеканале о нелегальном убое и переработке мяса больных и мертвых коров на скотобойне в Оструве-Мазовецком.

Политик подчеркнул, что правительство поддерживает молодых фермеров в приобретении хозяйств. Также он призвал фермеров объединяться в кооперативы, чтобы иметь возможность конкурировать с более крупными игроками.

Матеуш Моравецкий подчеркнул, что правительство хочет, чтобы «молодое поколение стало у руля» на фермах. «Этим было продиктовано положение, согласно которому, молодой фермер до 40 лет может получить от государства 150 тысяч злотых [около 35 тысяч евро] в качестве безвозмездной помощи. 70% от этой сумы должны быть потрачены на машины и строительные объекты. Это существенная помощь», - отметил премьер-министр.