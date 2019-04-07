Беларусь открыла Чернобыльскую зону для туристов 1 7.04.2019, 15:55

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Стоимость экскурсии на пять человек составит 340 белорусских рублей.

Беларусь открыла Чернобыльскую зоны для туристов. Теперь можно попасть на некоторые объекты, доступ к которым ранее был ограничен, сообщает телеканал ОНТ.

"Сформированы два маршрута, подобраны площадки, дороги с усовершенствованным покрытием, и вообще просчитаны те дозы, которые могут получить граждане, пребывая у нас", — рассказал корреспонденту канала заместитель директора Полесского государственного радиационно-экологического заповедника Максим Кудин.

Стоимость экскурсии на пять человек составит 340 белорусских рублей. Что касается радиации, то ученый заявил: доза, которая будет получена от перелета, больше, чем пребывание в течение одного рабочего дня в зоне отчуждения.

Украина ранее открыла зону отчуждения со своей стороны и пускает туда туристов.