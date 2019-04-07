Фоторепортаж: В Куропатах прошел молебен 1 7.04.2019, 16:06

Фото: Арцём Лява, belsat.eu

Молитва прошла на «Голгофе».

В урочище Куропаты, на так называемой Голгофе, состоялся молебен за Беларусь и погибших во времена сталинских репрессий, передает «Белсат».

В молебне приняли участие более сотни человек.

Фота: Арцём Лява, belsat.eu

Сегодняшний молитвенные собрание связаны с последними событиями в Куропатах, где власти 4 апреля снесли более 70 крестов и задержали активистов.

Напомним, что 4 апреля власти снесли кресты по периметру Куропат - места захоронения жертв сталинских репрессий.

Активисты сообщают, что было снесено и вывезено около 100 крестов.

1 марта на пресс-конференции Лукашенко выразил недовольство крестами вокруг Куропат, которые видны с дороги.

Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич призвал выйти в воскресенье на молебен 7 апреля в 12.00 на площадь Свободы возле Минского Свято-Духова Кафедрального (православного) Собора.

Сопредседатель Белорусской Христианской Демократии Павел Северинец поддержал проведение молебна в воскресенье возле Минского Свято-Духова Кафедрального Собора.

В молебне приняли участие более 1000 человек. Николай Статкевич был задержан перед началом молебна.