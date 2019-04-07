Портников: Украинские выборы делает телевидение, которое принадлежит четырем гражданам 7.04.2019, 16:17

Выборы в Украине зависят от позиции владельцев телеканалов.

Такое мнение выразил политический обозреватель Виталий Портников на видео, опубликованном в Facebook 7 апреля, передает gordonua.com.

"Когда мы обсуждаем результат первого тура президентских выборов, мы говорим о чем угодно, но только не об информационной безопасности. Мы не хотим замечать, что наши выборы из года в год делает наше телевидение. Телевидение, которое принадлежит четырем гражданам Украины: господину [Игорю] Коломойскому, господину [Ринату] Ахметову, господину [Виктору] Пинчуку и господину [Дмитрию] Фирташу. Ну, и их партнерам", – сказал он.

По словам обозревателя, людьми, которые пять лет назад пришли к власти в Украине на идеалах Майдана, "не было сделано практически ничего, чтобы изменить эту ситуацию".

"Мы можем говорить что угодно, но за пять лет большинство украинских политиков – от первого лица и до министров и депутатов – желали договариваться с владельцами больших телевизионных каналов и холдингов. "Делайте что хотите, только нас не трогайте". Но у владельцев может измениться мнение... Должны понимать простую вещь: если эта ситуация не изменится, результат второго тура выборов 2019 года может быть, конечно, любым, но выборы 2024 года снова будет делать телевидение и снова будут делать эти четыре лица", – считает Портников.

Он подчеркнул, что "не стоит тешить себя иллюзиями, что новейшие технологии поборют эту власть".

"Быстро не поборют", – отметил Портников.