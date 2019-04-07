Прах Людмилы Алексеевой захоронен в Вашингтоне 2 7.04.2019, 16:28

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Людмила Алексеева

Фото: Общая Газета

Погребение состоялось на кладбище Рок-Крик, где покоится мать известной правозащитницы.

Урна с прахом умершей в декабре правозащитницы Людмилы Алексеевой захоронена в субботу на кладбище Рок-Крик на севере Вашингтона. Там покоятся её мать, третий муж Николай Вильямс и сын Сергей Алексеев. О захоронении сообщил корреспондент ТАСС, присутствовавший на похоронах.

Людмила Алексеева родилась в Евпатории в 1927 году, окончила исторический факультет МГУ и аспирантуру Московского экономико-статистического института. Участвовала в издании подпольного советского правозащитного бюллетеня "Хроники текущих событий", в 1976 году стала одним из учредителей правозащитной Московской Хельсинкской группы. Через год её вынудили эмигрировать из страны.

За границей Алексеева изучала диссидентское движение, много лет сотрудничала с Радио Свобода и радиостанцией "Голос Америки", печаталась в различных изданиях и консультировала правозащитные организации. В 1993 году вернулась в Россию, где была избрана председателем Московской Хельсинкской группы.

Она умерла 8 декабря в Москве в возрасте 91 года.