Участница молебна в Минске: Так нельзя поступать с нашей историей 5 7.04.2019, 16:38

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Источник: svaboda.org

Белоруска не могла сдержать слез, комментируя произошедшее в Куропатах.

Участница молебна в Минске Людмила со слезами на глазах прокомментировал вандализм властей в Куропатах.

- Плакать хочется. Потому что все растоптали, все погубили в Куропатах. Так нельзя поступать с нашей историей и с нашим прошлым. Достойных людей погубили, а для достойных людей должна быть достойная память, - сказала участница молебна на площади Свободы.

Напомним, что 4 апреля власти снесли кресты по периметру Куропат - места захоронения жертв сталинских репрессий.

Активисты сообщают, что было снесено и вывезено около 100 крестов.

1 марта на пресс-конференции Лукашенко выразил недовольство крестами вокруг Куропат, которые видны с дороги.

Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич призвал выйти в воскресенье на молебен 7 апреля в 12.00 на площадь Свободы возле Минского Свято-Духова Кафедрального (православного) Собора.

Сопредседатель Белорусской Христианской Демократии Павел Северинец поддержал проведение молебна в воскресенье возле Минского Свято-Духова Кафедрального Собора.

В молебне приняли участие более 1000 человек. Николай Статкевич был задержан перед началом молебна.