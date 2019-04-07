Команда Зеленского выиграла эту неделю 40 Дмитрий Литвин

7.04.2019, 16:51

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Они выбили своего соперника на чужую для него территорию.

Что сделала команда Зе? Выиграла эту неделю.

Как? Штабу Порошенко надо было выпихнуть Зе хоть в какую-то конкретику обычной политики. Вот срочно. Вместо этого все обсуждают стадион, анализы и Юлию Тимошенко.

Теперь если даже вдруг появятся вопросы к Зе про НАТО, например, или про МВФ, то они будут идти через запятую с теми же анализами. И все будет уже по-другому. Чисто по эмоциям.

Команда Зе выбила своего соперника на чужую для него территорию.

Почему это важно? Зе расшевелил этот денежный мешок, и все еще действующий президент бегает по колее, которая ему нафиг не нужна. Порошенко едет на стадион, Порошенко сдает анализы, Порошенко реагирует на того, кого считал марионеткой. Марионетка марионетки? Пфф!

Изначально нельзя было порохоботам закидывать Зе оскорблениями. Вот классика: не рой другому яму – сам в нее попадешь.

Дмитрий Литвин, Facebook