Вячеслав Сивчик: Куропаты - абсолютно чужое место для Лукашенко и его окружения 3 7.04.2019, 17:13

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Вячеслав Сивчик

Белорусы должны сделать все возможное, чтобы снесенные властями кресты вернулись в Куропаты.

7 апреля более тысячи белорусов собрались возле Свято-Духова кафедрального собора на площади Свободы в Минске, чтобы помолиться за Беларусь и за Куропаты.

«Уничтожение крестов — не только преступление, но и страшный грех», — сказал сопредседатель движения солидарности «Разам» Вячеслав Сивчик в комментарии для БелаПАН. По его словам, белорусы должны сделать все возможное, чтобы снесенные властями кресты вернулись в Куропаты, чтобы «сегодняшние власти отстали» от этого места, «святого для каждого белоруса, но абсолютного чужого для Лукашенко и его окружения».

«К сожалению, Беларусь — единственная страна, где не только не почитают память жертв коммунистических репрессий, но и где по-прежнему закрыты архивы. Прекрасно понимаю, что люди мало что могут сделать, но все равно, в этой ситуации мы сами должны оставаться людьми», — подчеркнул Сивчик.

Напомним, что 4 апреля власти снесли кресты по периметру Куропат - места захоронения жертв сталинских репрессий.

Активисты сообщают, что было снесено и вывезено около 100 крестов.

1 марта на пресс-конференции Лукашенко выразил недовольство крестами вокруг Куропат, которые видны с дороги.

Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич призвал выйти в воскресенье на молебен 7 апреля в 12.00 на площадь Свободы возле Минского Свято-Духова Кафедрального (православного) Собора.

Сопредседатель Белорусской Христианской Демократии Павел Северинец поддержал проведение молебна в воскресенье возле Минского Свято-Духова Кафедрального Собора.

В молебне приняли участие более 1000 человек. Николай Статкевич был задержан перед началом молебна.