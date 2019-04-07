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Гуайдо призвал к финальному этапу протестов в Венесуэле

  • 7.04.2019, 17:20
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Фото: bloomberg

По словам временного президента Венесуэлы, это должна быть самая массовая акция протеста.

Лидер оппозиции Хуан Гуайдо во время акции протеста в столице Венесуэлы анонсировал начало финальной стадии протестов против диктатора Николаса Мадуро. Об этом сообщает rbc.ua со ссылкой на AFP.

Как сообщается, во время протеста в Каракасе лидер оппозиции Гуайдо, который объявил себя временным президентом страны, призвал к финальному этапу протестов под названием "Операция Свобода" - план устранения с поста президента Мадуро.

"Все выходите на улицы, давайте начнем финальную фазу конца узурпации", - сказал протестующим Гуайдо.

По словам Гуайдо, это должны быть самые массовые акции за все время протестов в стране.

"Самая большая эскалация давления, которую мы видели в нашей истории началась", - подчеркнул лидер оппозиции.

Напомним, после нескольких недель отключения электроэнергии и ограниченного доступа к воде в субботу, 6 апреля, десятки тысяч венесуэльцев вышли на уличную демонстрацию. Митингующие поддерживают лидера оппозиции Хуана Гуайдо и протестуют против диктатора Николаса Мадуро, которого они обвиняют в разрушении экономики.

Кроме того, во время акции протеста 6 апреля в Каракасе арестовали двух оппозиционных депутатов Национальной ассамблеи Венесуэлы.


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