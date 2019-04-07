Жертва «Новичка» - послу РФ: Почему ваша страна убила мою подругу? 1 7.04.2019, 17:35

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фото: mirror.co.uk

Отравившийся «Новичком» британец поговорил с послом РФ и попросил о встрече с Путиным.

Британец Чарли Роули, отравившийся нервно-паралитическим веществом "Новичок", заявил о желании встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Соответствующую просьбу он изложил на встрече с послом России в Лондоне Александром Яковенко. Роули провел с ним полуторачасовую беседу, по итогам которой сохранил уверенность в том, что именно российские власти виновны в применении яда, который унес жизнь Дон Стёрджес и едва не убил Скрипалей, а также самого Роули. Об этом он рассказал газете The Mirror, передает newsader.com.

Он задал Яковенко вопрос: "Почему ваша страна убила мою подругу?"

"Однако я не получил никаких ответов. Я услышал лишь российскую пропаганду", – заявил Роули, комментируя встречу, которая прошла в российском посольстве.

Чарли Роули и посол РФ Александр Яковенко

фото: mirror.co.uk

"Мне понравился посол, но мне показалось, что его попытки оправдать Россию выглядели нелепо", – цитирует газета собеседника.

По его словам, он узнал новую информацию из разговора с дипломатом. "Однако я по-прежнему уверен, что атаку совершила именно Россия", – подчеркнул пострадавший.

Чарли просил у Яковенко, почему полиция не стала допрашивать российских агентов, подозреваемых Лондоном в нападении, на что посол ответил: "Британская полиция никогда не просила об их допросе".

"Он прекрасно все описал, однако большая часть сказанного им является российской пропагандой", – отметил Роули, добавив, что дипломат ему сказал, что любая страна, располагающая лабораторией и материалами, способа произвести "Новичок".

Роули попросил Яковенко организовать ему встречу с Путиным. Посол поинтересовался, где именно, по мнению Роули, могла бы пройти эта встреча, и пообещал передать президенту России его просьбу.

По данным газеты, после контакта с "Новичком" Роули 10 дней провел в коме, перенес инсульт, заболел менингитом и теперь из-за проблем с сердечно-сосудистой системой вынужден носить кардиостимулятор. Его подруга Дон Стёрджес погибла. Они случайно обнаружили флакон с "Новичком" неподалеку от дома экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Британские власти пришли к выводу, что он и его дочь Юлия в марте прошлого года были отравлены "Новичком" группой российских агентов, в числе которых – Александр Петров и Руслан Боширов.