Агент Милевского расписал помещение граффити с изображением игрока 1 7.04.2019, 17:44

Фото: "Прессбол"

Александр Панков просит фанатов угадать, что за помещение расписывают необычным образом.

Агент нападающего брестского "Динамо" Артема Милевского Александр Панков несколько дней подряд публикует в Инстаграме граффити с изображением игрока и просит подписчиков угадать, что за помещение расписывают необычным образом, передает pressball.by.

- Каждый день новый футбольный клуб, в котором играл Артем Владимирович. Кто же угадает, что мы открываем? Пока ни одного правильного предположения, — пишет Панков.

Фото: "Прессбол"

Фото: "Прессбол"

Фото: "Прессбол"

Фото: "Прессбол"