Агент Милевского расписал помещение граффити с изображением игрока

Агент Милевского расписал помещение граффити с изображением игрока1
- 7.04.2019, 17:44
Александр Панков просит фанатов угадать, что за помещение расписывают необычным образом.
Агент нападающего брестского "Динамо" Артема Милевского Александр Панков несколько дней подряд публикует в Инстаграме граффити с изображением игрока и просит подписчиков угадать, что за помещение расписывают необычным образом, передает pressball.by.
- Каждый день новый футбольный клуб, в котором играл Артем Владимирович. Кто же угадает, что мы открываем? Пока ни одного правильного предположения, — пишет Панков.