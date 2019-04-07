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Агент Милевского расписал помещение граффити с изображением игрока

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  • 7.04.2019, 17:44
Фото: "Прессбол"

Александр Панков просит фанатов угадать, что за помещение расписывают необычным образом.

Агент нападающего брестского "Динамо" Артема Милевского Александр Панков несколько дней подряд публикует в Инстаграме граффити с изображением игрока и просит подписчиков угадать, что за помещение расписывают необычным образом, передает pressball.by.

- Каждый день новый футбольный клуб, в котором играл Артем Владимирович. Кто же угадает, что мы открываем? Пока ни одного правильного предположения, — пишет Панков.

Фото: "Прессбол"
Фото: "Прессбол"
Фото: "Прессбол"
Фото: "Прессбол"
Фото: "Прессбол"

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