Борьба за интернет 1 Владимир Басманов

7.04.2019, 18:12

2,103

Как Путин отключит интернет? Почему ФСБ атакует protonmail?

В РФ продолжается наступление вороватых ЧКистов на права и свободы граждан. Несмотря на массовые протесты, Совет Федерации утвердил т.н. пакет "Путина-Клишаса-Лугового", запрещающий публикации в интернете, выражающие в неприличной форме неуважение к режиму, его представителям, обществу и государственной символике. Решать, что прилично, а что нет, будут те же марионеточные судьи, что проводят политические репрессии в последние 17 лет, без зазрения совести бросающие людей в застенки за любое инакомыслие. Такие же неуважаемые cенаторы хотят запретить нам публиковать новости, не соответствующие официальной позиции Кремля, их будут объявляться фейками. Вся неугодная информация подлежит немедленному удалению из интернета. Порталы, ее разместившие, будут заблокированы в РФ в течение суток. За публикацию информации, несоответствующей позиции Кремля, граждан ждут штрафы от 30 до 100 тысяч рублей, за повторную публикацию – до 300 000 рублей, для юридических лиц штрафы составят до 1,5 миллионов. За первое проявление неуважения грозят штрафы от 30 до 100 тысяч рублей, за повторное - штрафы до 100 до 200 тысяч рублей, и арест на 15 суток.

Почему это произошло? Как верно отметил Евгений Ройзман: "Нет никакого Сената и никаких сенаторов. Есть подразделение Администрации Путина, которое в шутку называется Советом Федерации и произвольно наполняется различными персонажами по признаку лояльности и готовности делать то, что скажут".

Несмотря на свою ничтожность, все эти персонажи совершили тяжкие и особо тяжкие преступления перед гражданами. Каждый из них давно заслужил серьезное наказание.

Партия Путина продолжает проталкивать законопроект о полной изоляции российского интернета. Я хочу сказать несколько слов о том, как это будет работать. Отключить РФ от международного интернета – довольно простая, с технологической точки зрения, задача. Сегодня многие люди не подключаются к протестам за свободный интернет, просто потому, что недооценивают реальность угрозы изоляции. Итак, в соответствии с новым законопроектом операторов связи и провайдеров обяжут установить оборудование, которое позволит при необходимости контролировать, и заблокировать любой трафик, не пропуская его в страну и вне ее. Весь трафик с зарубежьем будет идти через специальные точки обмена трафиком, анализироваться с помощью системы DPI – глубокого анализа пакетов, где будут выявляться специфические пакеты, свойственные конкретным приложениям и сайтам. И в случае попытки выйти вашему приложению на зарубежный сервер для своей работы, например, через несогласованный с ФСБ мессенджер Телеграм, автоматически последует блокировка трафика, но не по ip сервера Телеграма, как путинцы неудачно пытались ранее, а по определению факта принадлежности куска трафика Телеграму. На это они готовы потратить более 20 миллиардов рублей. Перестанет работать Тор Браузер, Телеграм, и много чего еще. Специалисты утверждают, что использование https не поможет скрыть ваш источник трафика.

Это очень серьезная угроза, которую пока не осознает большинство людей. И пока силы протеста не знают, как защитить российский интернет от изоляции. Можно только побыстрее прогнать Путина и его банду взашей, пока они окончательно не отрубили интернет. Именно поэтому я в прошлом своем видео обратился к представителям IT-отрасли и деловых кругов с призывом срочно начать вырабатывать технологические способы противодействия новому железному занавесу, который навсегда оставит наш бесправный и ограбленный народ один на один с кремлевской пропагандой, бросив его умирать в паутине лжи.

Как вам всем прекрасно известно, спецслужбы РФ стремятся контролировать переписку людей, будь то в мессенджерах или электронной почте. Для чего им это нужно? Чтобы иметь возможность предотвращать не только массовые протесты, которые крайне сложно организовать без доступа к СМИ и в ситуации изоляции интернета, но и небольшие акции несогласных, которые та или иная формация организует силами личного состава. Это также поможет выявлять организационное ядро для срыва массовых акций, посредством примитивных задержаний и фабрикации точечных уголовных дел. Читая переписку они, например, могут понять, кого стоит обыскать, чтобы похитить символику и атрибутику, кому следует заблокировать счет, чтобы украсть взносы и пр.

Если защита мессенджеров - большой отдельный и непростой вопрос, то с безопасностью вашей электронный почты все достаточно просто. Вариант первый. Вы или шифруете тексты и файлы на своем компьютере через pgp шифрование, и затем отправляете их через почтовый клиент, или любой почтовый онлайн сервис, а получатель их расшифровывает, зная ваш открытый ключ. Этот вариант труден большинству из вас. Вариант второй. Вы используете специальные онлайн почтовые сервисы, которые выглядят как обычные почтовые сервисы с доступом через браузер или специальный клиент, но в отличие от обычных почтовых сервисов, шифруют ваше сообщение в браузере, отправляют другому пользователю этого же сервиса шифрованный текст или файлы, при этом владельцы сервиса утверждают, и им все верят, что добраться до содержания вашего письма они не смогут. Таких бесплатных сервисов в мире всего два – это protonmail.com и tutanota.com . Protonmail.com особенно интересен.

Все, кто не желает, чтобы его переписку читали, используя систему СОРМ и прочие методы (а любая переписка в почте гугла gmail.com или тем более российских почтовых сервисах давно и успешно читается спецслужбами Путина), должен сделать аккаунт на одном из этих сервисов. Они имеют русский язык в настройках, и в целом там легко разобраться.

Людям, находящимся в Российской Федерации, также стоит, использовать Тор Браузер или Orbot, его аналог для телефона, и тутанота и протонмайл это позволяют, причем протонмайл даже имеет дополнительный специальный onion-адрес, который виден только через Тор . Также не рекомендую при регистрации указывать свой телефон или старый емейл для "восстановления пароля", поскольку тогда вас можно будет легко взломать, или просто получить доступ к вашей переписке (на старой почте) на основании таких данных, при помощи одного полуофициального запроса от российских силовиков. Иногда для завершения регистрации в протонмайле через Тор Браузер требуется указать или почту или телефон или капчу, - используйте т.н. адреса временных почт, которые легко найти в поиске яндекса или гугла, или просто смените ip, и переповторите регистрацию, чтобы выйти на вариант с капчей. Телефоны - это отдельная проблема, в РФ становится все труднее купить анонимную СИМ карту. Принят и другой пакет законов, крайне усложняющий данную процедуру, но всё это тема для отдельного видео.

Как вы уже поняли, шифрованным protonmailом в качестве электронной почты пользуются несколько лет все технически грамотные люди, перейдя туда с гмайлов и всякого рода майлру. Кто не знает, обычная https защита не очень помогает. У спецслужб хранятся базы секретных ключей к большинству самых популярных интернет ресурсов, включая зарубежные, gmail, facebook и прочие, полученные прямо от них, или через подкуп. Я уже рассказывал подробнее о защите электронной почты.

ФСБ Российской Федерации также высоко оценило protonmail. В связи с чем, на днях, путинцы потребовали от многих интернет-провайдеров РФ заблокировать отправку писем с российских почтовиков на protonmail.com . Причем сам сайт протонмайл не был заблокирован, речь идет сугубо о специальных почтовых ip. ФСБ потребовало заблокировать не отправку писем ИЗ protonmail , а отправку писем В него. Протонмайл принял специальные меры, чтобы письма продолжали доходить – видимо сменил почтовые ip. Но ФСБ может заблокировать новые почтовые ip адреса Протонмайла, может вновь попытаться помешать гражданам им пользоваться. Что же делать?

Отвечу также, как на это отвечает сам Протонмайл: сделайте себе аккаунт не на прозрачных российских почтовиках, а на Протонмайле. Агитируйте сделать тоже самое ваших друзей. Тогда ваши письма смогут без проблем всегда доходить до адресатов на Протонмайле, и, самое главное, они будут зашифрованы и недоступны для спецслужб Путина.

Используйте Тор браузер или Orbot, чтобы посещать сайты, которые были заблокированы по доменному имени. Лучше использовать Тор всегда, чтобы иметь доступ ко всему интернету, а не к 50 % интернета, до которого у ФСБ ещё не дошли руки. Также у Протонмайла есть свой бесплатный VPN, что пока еще тоже может работать. Да, через несколько месяцев они начнут войну с Тором, законы, требующие блокировки Тор, анонимайзеров и VPN уже приняты, и совсем скоро будет принят закон внедряющий технологию, которая позволит их заблокировать. Но пока интернет не изолировали, пользуйтесь Тор браузером, если вы не хотите, чтобы за всеми вашими действиями в сети смотрел товарищ майор.

В условиях планов по изоляции российского сегмента интернета, многие возлагают свои надежды на международный спутниковый интернет. Сам по себе спутниковый интернет существует уже давно. Есть, например, компания "Иридиум", чьи 66 спутников находятся на геостационарной, очень высокой орбите — 36 тысяч километров от поверхности Земли. Их услуги достаточно дорогие по российским меркам, а сам интернет крайне медленный и не надежный. У других действующих компаний спутникового интернета скорость доступа еще меньше – до 400 килобайт. В ближайшие 10-15 лет ситуация в сфере спутникового интернета кардинально изменится в мире. На этот рынок в ближайшие годы выходят Илон Маск с его Starlinks с 12 000 спутниками , компания OneWeb – не меньше 900 спутников, Boing – 2956 спутников, и Samsung – 4600 спутников. Все они запустят спутники на низкую орбиту – от 1110 км до 1325 км, и покроют ими всё пространство над Землей, что даст большую скорость связи, около гигабита, а также сделают доступ к спутниковому интернету намного дешевле. Терминал с антенной от Илона Маска, который вы будете подключать к своему ноутбуку, для выхода в интернет будет стоить от 100 до 300 долларов. Это все не фантазии, а реальные проекты. Совсем недавно Маск уволил 7 руководителей проекта, которые, по его мнению, слишком долго запускали спутниковый проект, и потребовал ускорить начало его работы.

Казалось бы, отлично! ФСБ с их Роскомнадзором будут рыдать в штору, а народ России получит доступ в интернет через спутники неограниченно и без цензуры. Однако, вынужден вас немного или много разочаровать.

Кроме атаки на Протонмайл, 21 февраля 2019 года Правительство Путина приняло постановление N175, запрещающее на территории РФ деятельность операторов спутниковой связи, которые не построили специальные станции сопряжения на территории РФ. Станция сопряжения, это место, через который будет проходить весь траффик спутникового оператора с территории страны. То есть между гражданами и поставщиками спутникового интернета, искусственно вводится дополнительное звено, которое будет подконтрольно российским властям. Компания "Иридиум" еще в 2016 году за свой счет и по требованию РФ построила такую станцию в Ижевске, чтобы весь траффик идущий из или в РФ через их спутники, мониторился спецслужбами РФ через систему СОРМ, блокировался при необходимости.

Как вы думаете, компания OneWeb, первые спутники которой запустил на днях, 28 февраля, "Роскосмос", и где имеется российская доля в капитале, откажется ли поступить также как "Иридум"? Ответ очевиден – не откажется. При этом с 2003 года существует запрет ввоза в РФ любых терминалов для работы со спутниками, которые не прошли согласований в спецслужбах РФ. Это значит, если Starlink Маска, Boing и Samsung откажутся получить всякие сертификаты от ФСБ и строить станции сопряжения в РФ, чтобы их траффик с территории РФ контролировался спецслужбами Путина, то им не дадут открыть представительства в Российской Федерации, а их терминалы будут запрещены к ввозу в РФ.

Если граждане начнут торговать массово контрабандой, то могут принять дополнительный закон, в котором пропишут тюремное заключение за владение таким терминалом, аналогичный преследованиям в РФ за владение следящими ручками и брелками из Ebay, за которые против людей еще недавно массово возбуждали уголовные дела. Только в 2017 году было осуждены 257 человек за покупку очков с записывающей видеокамерой. Кроме запрета на ввоз терминалов, "неблагонадежным" спутниковым провайдерам ЧКисты просто не выдадут для использования частоты, что, конечно, можно проигнорировать, но без терминалов сигнал будет некому принимать.

Поэтому, к сожалению, как мы видим, спутниковый интернет вряд ли поможет решить проблему с цензурой и изоляцией интернета в РФ.

Кроме этих замечательных планов, РФ готовится и к более радикальному варианту. Уже в принимаемый закон об изоляции интернета заложены планы создания национальной системы доменных имен, которая будет использоваться при отключении от мирового интернета. На самом деле сейчас уже существует подобная система, одним из учредителей которой является Минцифры. Вероятно для сокращения числа юридических проволочек новая система будет полностью находиться под контролем ФСБ и Роскомнадзора. 12 марта стало известно о том, что Министерство обороны РФ собирается создать за два года т.н. мультисервисную транспортную сеть связи (МТСС), по сути параллельный интернет, никак не связанный с мировым. То есть у РФ есть целых три сценария отключения от мирового интернета, китайский – запуск аналога Великого Китайского Фаервола, включающий в т.ч. систему глубокого анализа пакетов трафика, северокорейский – фактически создание нового своего местного, изначально изолированного интернета.

Так или иначе, строительство цифрового ГУЛАГа в РФ идет полным ходом. Госдума запретила снимать деньги с анонимных карт и кошельков без персональной идентификации вне зависимости от суммы. Компания NtcehLab отныне будет внедрять технологию распознавания лиц посетителей в российских супермаркетах. В марте этого года управление МВД РФ по Рязанской области представило первый в России мобильный биометрический комплекс (МБК), оснащенный технологией распознавания лиц от NtechLab. Ранее алгоритм компании был внедрен в московскую городскую систему видеонаблюдения.

Федеральная антимонопольная служба начала лоббировать принятие поправок в закон о связи, которые предполагают обязательное установление российского софта на ВСЕ ввозимые в РФ смартфоны, планшеты, и компьютеры, что позволит еще лучше следить за каждым человеком через специальное программное обеспечение. Такое в мире существует только в Северной Корее, и оккупированном Китаем Синьцзяне.

Военным частично запретили пользоваться интернетом и коммуницировать со СМИ. Теперь им запрещено размещать сведения о своих близких родственниках, сослуживцах, командовании или расположении воинских частей, ограничивается использование устройств, которые могут через интернет распространять аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации. Иными словами, теперь военнослужащий не может написать "ВКонтакте", например, что вдова его сослуживца Иванова, погибшего в Сирии, не получила компенсации. Так, по новому закону, военнослужащий не может сообщить СМИ о фактах дедовщины в военной части, где он проходит службу.

Товарищ Патрушев грозно пообещал отправить всех подростков, проявляющих инакомыслие в интернете, в патриотические лагеря перевоспитания. Без суда и следствия. Этот режим давно считает, что ваши дети принадлежат ему.

Вот такие новшества приготовили нам путинцы, пытаясь полностью уничтожить свободу слова в Российской Федерации, и помешать самоорганизации граждан для начала перемен в стране. Все это крайне серьезно, и может сильно ударить по всем жителям Российской Федерации, фактически сделав их бесправными рабами антинародной системы.

Поэтому, я призываю вас объединяться для совместного противостояния планам правящих воров и жуликов. Присоединяйтесь к формациям, ведущим политическое сопротивление, к нам, или к другим. В любом случае, не стойте в стороне. Если вы программист, IT специалист, и хотели бы помогать в делах для защиты российского интернета, выходите с нами на связь. Вместе мы будем продвигать технологии, которые способны защитить наш народ от рабства, если вы готовы финансово вкладываться в развитие таковых технологий, также связывайтесь с нами. Действуйте самостоятельно, если считаете это более эффективным. Главное действуйте. Только борьба дарует победу!

Владимир Басманов, kasparov.ru