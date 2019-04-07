«Немецкая волна»: В Минске прошел молебен за Беларусь и Куропаты 1 7.04.2019, 18:18

1,719

Фото: «Наша Ніва»

Около тысячи человек приняли участие в молебне, который прошел на Площади Свободы.

Мероприятие стало ответом общественности на снос более 70 крестов в урочище Куропаты, где в 1937-1941 годах проходили массовые расстрелы и захоронены тысячи жертв сталинских репрессий, передает DW.

Задержания на Благовещение

Люди откликнулись на призыв оппозиционного политика Николая Статкевича, пригласившего их принять участие в молебне в день, когда православные христиане отмечают большой праздник – Благовещение.

Сам политик принять участие в молебне не смог. Его сотрудники милиции задержали еще утром 7 апреля, когда он выходил из подъезда собственного дома. Как сообщила жена политика Марина Адамович, задержание проводили люди в штатском. Также еще до начала мероприятия правоохранители задержали общественных активистов Андрея Шарендо и Артема Черняка.

Белые кресты в память о Куропатах

Некоторые держали исторические бело-красно-белые флаги и герб "Погоня", а также символику белорусской столицы.

Люди также держали в руках бумажный кресты, символизирующие христианские символы, снесенные в Куропатах 4 апреля. У некоторых белые кресты были вышиты просто на одежде.

Как отметил экс-кандидат в президенты Беларуси поэт Владимир Некляев, он пришел на богослужение не как политик, а как верующий человек, чтобы помолиться за Куропаты и за Беларусь. По его мнению, власти, снося кресты в Куропатах, нарушают свои же законы, а также нормы христианской морали. Недоумение и разочарование такими действиями против народного мемориала выразили представители католической и православной церквей Беларуси, протест высказали нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич, актер и режиссер Павел Харланчук, другие известные люди.

После молебна у главного православного храма страны десятки верующих отправились к католическому Архикафедральному костелу Святейшей Девы Марии, возле которого также провели богослужение. Общественные активисты потом проследовали в Куропаты, где провели еще один молебен. По словам координатора гражданской кампании "Европейская Беларусь" Евгения Афнагеля, богослужения в народном мемориале теперь будут проводиться ежедневно в 19.00.