Financial Times: Мировая экономика находится на пороге синхронного замедления 2 7.04.2019, 18:29

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Пока речь не идет о наступлении рецессии, однако темпы глобального экономического роста снижаются.

Апрельское исследование издания The Financial Times и аналитического центра Brookings показывает, что для глобальной экономики наступил период «синхронного замедления». Полный текст исследования размещен на сайте Brookings, передает РБК.

Индикаторы настроений субъектов экономики и базовые статистические показатели ухудшаются. Пока речь не идет о наступлении рецессии, однако темпы глобального экономического роста снижаются и этот процесс сложно обратить вспять. Значимое влияние на негативные показатели оказывает геополитическая неопределенность и торговые войны.

В странах с развитой экономикой, констатируют авторы отчета, сохраняется высокий уровень госдолга. Это препятствует применению налоговых и бюджетных методов стимулирования роста экономики. В США снижаются темпы роста таких базовых показателей как занятость и розничные продажи. В конце марта эксперты обратили внимание на инверсию кривой доходности в госбумагах США: доходность трехмесячных казначейских векселей США впервые с 2007 года превысила ставки по десятилетним гособлигациям. Это, как в 2018 году указывали авторы исследования Федерального резервного банка Сан-Франциско, может быть индикатором предстоящей экономической рецессии.

Темпы экономического роста в Европе снижаются вслед за экономикой Германии, которую авторы называют «локомотивом еврозоны». 31 января Министерство экономики и энергетики Германии резко сократило прогноз по росту экономики страны с 1,8% до 1% в 2019 году, связав это с последствиями Brexit и торговыми конфликтами США и Китая.

Еврокомиссия оказалась менее пессимистична, но прогноз по росту немецкой экономики также снизила, с 1,8% до 1,1%. В целом, по сравнению с ноябрьским прогнозом, в феврале Еврокомиссия понизила оценки роста в 2019 году всех экономик еврозоны, кроме Греции и Мальты. Прогноз по росту ВВП всей еврозоны понижен с 1,9 до 1,3%.

В целом Brookings выделяет три основных фактора, угрожающих мировому экономическому росту. Первый — потеря импульса роста в развитых экономиках, что окажет прямое влияние на объемы импорта и трансграничные потоки товаров. Второй — ухудшение потребительских настроений и индексов делового климата, ведущее к снижению спроса и падению инвестиций в производственный капитал. Третий фактор — геополитические риски, в том числе рост популизма.

Замедление темпов роста будет характерно в 2019 году и для российской экономики. В январе Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз по росту российской экономики в 2019 году до 1,6% и в 2020 году — до 1,7%. До этого, в октябре, рост ВВП России оценивался в 1,8% в 2019 и 2020 годах. Прогноз Всемирного банка по росту ВВП в России в 2019 году в свою очередь снизился с 1,5 до 1,4%.