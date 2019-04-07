Видеофакт: Филипп Киркоров зашел в минский «МакДональдс» 14 7.04.2019, 18:45

4,185

Филипп Киркоров

Российский певец даже постоял за кассой.

Российский певец Филипп Киркоров побывал в минском «МакДональдсе» на улице Тимирязева.

Видео опубликовала в Instagram linushka.26. На записи видно, что певец стоит за кассой вместе с работниками и помогает оформить заказ для посетителей. В сториз в аккаунте ресторана быстрого питания опубликовано фото артиста. 6 апреля Киркоров дал концерт в «Минск-Арене», передает tut.by.