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Видеофакт: Филипп Киркоров зашел в минский «МакДональдс»

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  • 7.04.2019, 18:45
  • 4,185
Филипп Киркоров

Российский певец даже постоял за кассой.

Российский певец Филипп Киркоров побывал в минском «МакДональдсе» на улице Тимирязева.

Видео опубликовала в Instagram linushka.26. На записи видно, что певец стоит за кассой вместе с работниками и помогает оформить заказ для посетителей. В сториз в аккаунте ресторана быстрого питания опубликовано фото артиста. 6 апреля Киркоров дал концерт в «Минск-Арене», передает tut.by.

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Вот так встреча, Филя!) Решили зайти в мак 🍔, а тут такое 🙊 На самом деле, наверное трудно быть публичной персоной, столько внимания вокруг себя. Бедолага, так и непонятно за чем заезжал перед концертом 😂😂😂 Думаю, вряд ли ради того, чтобы перекусить чизбургером 🍔 @fkirkorov #филиппкиркоров#собственнойперсоны#филя#макдоналдс#автограф#чизбургер#инстаграм#радость#счастье#еда#минск#фото#звезда

Публикация от Эвелина (@linushka.26)


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