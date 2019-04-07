Видеофакт: Филипп Киркоров зашел в минский «МакДональдс»14
- 7.04.2019, 18:45
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Российский певец даже постоял за кассой.
Российский певец Филипп Киркоров побывал в минском «МакДональдсе» на улице Тимирязева.
Видео опубликовала в Instagram linushka.26. На записи видно, что певец стоит за кассой вместе с работниками и помогает оформить заказ для посетителей. В сториз в аккаунте ресторана быстрого питания опубликовано фото артиста. 6 апреля Киркоров дал концерт в «Минск-Арене», передает tut.by.
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Вот так встреча, Филя!) Решили зайти в мак 🍔, а тут такое 🙊 На самом деле, наверное трудно быть публичной персоной, столько внимания вокруг себя. Бедолага, так и непонятно за чем заезжал перед концертом 😂😂😂 Думаю, вряд ли ради того, чтобы перекусить чизбургером 🍔 @fkirkorov #филиппкиркоров#собственнойперсоны#филя#макдоналдс#автограф#чизбургер#инстаграм#радость#счастье#еда#минск#фото#звезда