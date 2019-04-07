Почем продают и как выглядят дачи под Минском, где есть все удобства 3 7.04.2019, 19:29

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Топ дач в пределах 30 километров от столицы и не дороже $50 тысяч.

Tut.by выбрал дачные варианты в пределах 30 километров от столицы и не дороже 50 тысяч долларов в эквиваленте.

СТ «Пралеска»

Дача находится 30 километров от МКАД, Молодечненское направление. Дом из бруса, площадь — 70 квадратных метров. Участок — 5 соток. Отопление печное, все удобства в доме. Цена — 22,5 тысячи долларов.

Фото: realt.by

Фото: realt.by

СТ «Мед-Вяча»

Дача находится в 25 километрах от МКАД, в Логойском направлении. Дом из бруса, был построен в 2016 году. Площадь — 75 квадратных метров, участок — 10 соток. Печь-камин, стеклопакеты, все удобства в доме. Вода холодная, горячая (бойлер), душевая кабина, туалет, канализация. Цена — 33 тысячи долларов в эквиваленте.

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

СТ «Лесная поляна»

Дача находится в 20 км от МКАД, в Мядельском направлении. Дом деревянный, его площадь 108 квадратных метров, участка — 10 соток. В цокольном этаже есть санузел, душевая, котельная и баня (парилка и купель с отдельным выходом в беседку на улицу). На первом этаже расположены гостиная, и веранда с панорамным видом на участок. Мансардный этаж еще не достроен. Дом отапливается газом, установлен двухконтурный котел.

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Цена — 39,9 тысячи долларов.

В деревне Ваньковщина

Дача находится в 14 километрах от МКАД (Пуховичское направление). Дом кирпичный, площадь 150 квадратных метров. Участок — 10 соток. Дом со всеми удобствами и сауной, отапливается камином. В цоколе есть гараж с ямой и большим подсобным помещением, а также погреб для продуктов.

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Цена — 41 тысяча долларов.

СТ «Лесная поляна»

Дача находится в 10 километрах от МКАД, в Московском направлении. Дом двухуровневый, площадью 199 квадратных метров. Отапливается печью, есть все удобства. Цена — 42,8 тысячи долларов в эквиваленте.

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

СТ «Вераги»

Дача расположена в 28 километрах от МКАД, в Логойском направлении. Дом из бруса, площадь 45 квадратных метров. Участок — 10 соток. Дом со всеми удобствами, отопление электрическое. Цена — 43 тысячи долларов в эквиваленте.

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

СТ «Автомобилист»

Дача находится в 5 километрах от МКАД, в Московском направлении. Дом из сруба, двухуровневый, площадью 120 квадратных метров. Участок — 4,5 сотки. Дом полностью меблирован и укомплектован всей необходимой техникой. Коммуникации: электричество, вода горячая/холодная, санузел в доме, канализация местная, отопление — камин, электрические радиаторы, газ в перспективе. Цена — 47 тысяч долларов в эквиваленте.

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

СТ «Звездное»

Дача находится в 5 километрах от МКАД, в Молодечненском направлении (рядом с Тарасово). Дом из бруса, двухуровневый, площадью 177 квадратных метров. Участок — 6 соток. Электричество, центральный водопровод, газ подведен в дом, двухконтурный котел (отопление, горячая вода). Есть баня. Цена — 49,9 тысячи долларов.