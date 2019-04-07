Трамп на границе с Мексикой: Простите, но мы не можем принять вас 7.04.2019, 19:33

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Президент США пообещал решительно бороться с нелегальной иммиграцией.

Президент США Дональд Трамп посетил пропускной пункт «Калексико» на границе с Мексикой, передает «Голос Америки».

Выступая в комнате, забитой агентами Пограничной службы, конгрессменами и членами его администрации, Трамп высоко оценил прогресс, достигнутый с помощью строительства защитных заграждений на границе: «Мы должны сказать: “Простите, но мы не можем принять вас”. Мы будем решать это и очень, очень решительно».

По словам Трампа, иностранцы, пытающиеся перебраться в США, делают это по двум причинам: либо потому, что дела в Соединенных Штатах идут исключительно хорошо; либо потому, что это мошенники (президент добавил, что среди мигрантов много членов преступных группировок).

Трамп подтвердил свое намерение закрыть границу с Мексикой, если Мексика не остановит потоки нелегальных иммигрантов, направляющихся в США.

Дональд Трамп также осмотрел заграждение, на котором установлена табличка с его именем и указанием, что это часть стены, возводимой по его инициативе.

Строительство заграждения в Калексико было запланировано в 2009 году и завершено в 2018-м: это была замена обветшавшего барьера, возведенного десятилетия назад.