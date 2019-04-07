Видеофакт: Над российским Красноярском пролетел огненный шар, похожий на метеорит 4 7.04.2019, 20:47

4,182

Его видели во всех концах города.

6 апреля в 18.50 по местному времени (14.50 по минскому) над Красноярском пролетел огненный шар, похожий на метеорит. Его полет зафиксировали камеры регистраторов местных жителей, сообщает "Комсомольская правда".

Яркую белую точку, за которой последовала вспышка, наблюдали в небе в течение нескольких секунд, отмечает издание.

Астроном, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Красноярского института физики сибирского отделения Российской академии наук Сергей Карпов сообщил изданию, что такие яркие метеориты встречаются редко. По словам ученого, его размер мог составить около 10 см в диаметре.

Он также отметил, что каждые сутки на Землю падает до 1 тыс. тонн метеоритного вещества.

В пресс-службе Главного управления МЧС России по Красноярскому краю агентству "Интерфакс" сообщили, что видели видео, снятые местными жителями, но не имеют информации об этом происшествии.

О месте падения объекта не сообщается.