Порошенко объявил о намерении существенно изменить команду 16 7.04.2019, 21:28

2,181

Действующий президент Украины заявил, что привлечет в команду большое количество молодых людей.

Кандидат в президенты Украины Петр Порошенко заявил о намерениях существенно изменить свою команду и осуществлять дальнейшие реформы, передает nv.ua.

Такое заявление действующий президент Украины сделал в воскресенье, 7 апреля, в эфире телеканала Украина.

"Будут изменены ключевые вещи. Будет изменена команда, будет большое количество молодых людей. Сейчас я получаю большое количество предложений, которые мы анализируем и которые будут представлены", - отметил Порошенко.

"Будет существенно укреплена обороноспособность государства. Будут продолжены реформы, которые обеспечат экономический рост, преодоление бедности и обеспечение благосостояния", - заявил он.

Кандидат подчеркнул, что экономический рост и движение в ЕС будут "резко ускорены", а уже в декабря 2019 году странам-членам НАТО будет предложено подписать план действий по членству Украины в НАТО.

"Домой будут возвращены наши пленные ребята, которые содержатся в тюрьмах Москвы. Будет сделано много шагов, которые значительно укрепят мир. Сейчас это будет моим первым приоритетом", - заявил Порошенко.

"Мы точно знаем, куда и как двигаться", - добавил он и назвал результаты экзит-полов и итоги первого тура выборов выборов-2019 "одним из самых тяжелых уроков в своей жизни".

"Это очень сильный стимул, чтобы мной были проанализированы все 5 лет со всеми ошибками, которые были сделаны. На следующие 5 лет этот урок я очень хорошо усвоил", - заявил президент.

Напомним, второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля.