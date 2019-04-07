Николай Статкевич находится на Окрестина 5 7.04.2019, 21:40

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Николай Статкевич

Завтра состоятся суды над Павлом Северинцем и другими задержанными за Куропаты.

Бывший кандидат в президенты Николай Статкевич находится в тюрьме на Окрестина, сообщила «Радыё Свабода» жена политика Марина Адамович.

Сопредседателя Белорусской Христианской Демократии Павла Северинца будут судить в понедельник в суде Минского района. Об этом сообщила жена политика Ольга Северинец, призвав людей прийти в суд поддержать Павла.

Павел Северинец был задержан 5 апреля в Куропатах вместе активисткой Ниной Багинской якобы для «выяснения личности» (Богинская шла «пристыдить» строителей, Северинец пытался провести стрим). Нину Багинскую в тот же день вечером освободили.

В тот же день в Куропатах задержали общественных активистов Ольгу Николайчик и Максима Винярского. Похоже, что суды над ними состоятся также в понедельник 8 апреля, сообщил политик Евгений Афнагель.

Также, предполагается, что состоится суд над бывшим кандидатом в президенты Николаем Статкевичем, который был инициатором молитвы за Куропаты в центре Минска 7 апреля.

Напомним, что 4 апреля власти снесли кресты по периметру Куропат - места захоронения жертв сталинских репрессий.

Активисты сообщают, что было снесено и вывезено около 100 крестов.

1 марта на пресс-конференции Лукашенко выразил недовольство крестами вокруг Куропат, которые видны с дороги.

Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич призвал выйти в воскресенье на молебен 7 апреля в 12.00 на площадь Свободы возле Минского Свято-Духова Кафедрального (православного) Собора.

Сопредседатель Белорусской Христианской Демократии Павел Северинец поддержал проведение молебна в воскресенье возле Минского Свято-Духова Кафедрального Собора.

В молебне приняли участие более 1000 человек. Николай Статкевич был задержан перед началом молебна.