Владимир Зеленский: Жертвовать территориями и людьми мы не будем никогда 8 7.04.2019, 22:11

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Владимир Зеленский

Главное из интервью Зеленского телеканалу «Украина».

В воскресенье, 7 апреля, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский дал интервью телеканалу «Украина». «Новое время» приводит основные моменты.

О проблемах Украины:

«У нас две глобальные проблемы – война на Донбассе и то, что люди боятся инвестировать в Украину».

Для улучшения инвестиционного климата Зеленский предложил устранить давление на бизнес со стороны силовых структур.

«Для этого должен быть создан отдельный орган, который занимается экономическими преступлениями», - отметил кандидат.

О запуске Антикоррупционного суда:

«Два года прошло, обещания продолжаются, но я думаю, что мы это сможем сделать».

О европейских и евроатлантических устремлениях Украины:

«Этот курс Украина давным-давно выбрала и никто не собирается менять [его]».

Зеленский отметил, что как гражданин Украины поддерживает вступление Украины в НАТО, но считает, что «нужно объяснить людям, что это» и «достучаться до каждого человека, который живет на востоке Украины».

По его мнению, вступление в Альянс должно произойти «через референдум».

О прекращении войны на Донбассе:

«Самая главная задача сейчас – прекратить стрельбу».

Зеленский убежден в необходимости реформирования Минского формата и вовлечения России в переговорный процесс:

«Война с Россией, поэтому нужно говорить с Россией [...] в присутствии западных представителей».

О переговорах с Владимиром Путиным:

Кандидат в президенты отметил, что готов к переговорам с Путиным, но на территориальные уступки не пойдет.

«Жертвовать территориями и людьми мы не будем никогда. Целостность Украины должна быть константой», - заверил Зеленский.