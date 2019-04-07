Владимир Зеленский: Жертвовать территориями и людьми мы не будем никогда

Владимир Зеленский: Жертвовать территориями и людьми мы не будем никогда8
- 7.04.2019, 22:11
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Главное из интервью Зеленского телеканалу «Украина».
В воскресенье, 7 апреля, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский дал интервью телеканалу «Украина». «Новое время» приводит основные моменты.
О проблемах Украины:
«У нас две глобальные проблемы – война на Донбассе и то, что люди боятся инвестировать в Украину».
Для улучшения инвестиционного климата Зеленский предложил устранить давление на бизнес со стороны силовых структур.
«Для этого должен быть создан отдельный орган, который занимается экономическими преступлениями», - отметил кандидат.
О запуске Антикоррупционного суда:
«Два года прошло, обещания продолжаются, но я думаю, что мы это сможем сделать».
О европейских и евроатлантических устремлениях Украины:
«Этот курс Украина давным-давно выбрала и никто не собирается менять [его]».
Зеленский отметил, что как гражданин Украины поддерживает вступление Украины в НАТО, но считает, что «нужно объяснить людям, что это» и «достучаться до каждого человека, который живет на востоке Украины».
По его мнению, вступление в Альянс должно произойти «через референдум».
О прекращении войны на Донбассе:
«Самая главная задача сейчас – прекратить стрельбу».
Зеленский убежден в необходимости реформирования Минского формата и вовлечения России в переговорный процесс:
«Война с Россией, поэтому нужно говорить с Россией [...] в присутствии западных представителей».
О переговорах с Владимиром Путиным:
Кандидат в президенты отметил, что готов к переговорам с Путиным, но на территориальные уступки не пойдет.
«Жертвовать территориями и людьми мы не будем никогда. Целостность Украины должна быть константой», - заверил Зеленский.