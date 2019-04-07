Евгений Афнагель: Пока мы выходим защищать свое, Беларусь - жыве! 1 7.04.2019, 22:37

Политик поблагодарил всех людей, которые приняли участие в молебне на площади Свободы.

Слова благодарности координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь», один из лидеров БНК Евгений Афнагель выразил на своей странице в «Фейсбуке».

«Спасибо всем, кто сегодня был на площади Свободы и в Куропатах. За смелость, за волю к сопротивлению, за слова поддержки. Пока мы выходим защищать свое, Беларусь - жыве!

Напомним, что 4 апреля власти снесли кресты по периметру Куропат - места захоронения жертв сталинских репрессий.

Активисты сообщают, что было снесено и вывезено около 100 крестов.

1 марта на пресс-конференции Лукашенко выразил недовольство крестами вокруг Куропат, которые видны с дороги.

Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич призвал выйти в воскресенье на молебен 7 апреля в 12.00 на площадь Свободы возле Минского Свято-Духова Кафедрального (православного) Собора.

Сопредседатель Белорусской Христианской Демократии Павел Северинец поддержал проведение молебна в воскресенье возле Минского Свято-Духова Кафедрального Собора.