Трамп сменил министра внутренней безопасности США 8.04.2019, 7:35

Министерство внутренней безопасности играет ключевую роль в вопросах миграционной политики.

Президент США Дональд Трамп совершил новую перестановку в администрации страны, назначив бывшего главу пограничной службы и ведомства по делам таможни Кевина Макалинана новым министром внутренней безопасности США. На этом посту он сменит Кирстьен Нильсон, сообщил Трамп в воскресенье, 7 апреля, на своей странице в Twitter, передает dw.com.

"Рад сообщить, что Кевин Макалинан, нынешний комиссар по делам таможни и защите границ, станет исполнительным секретарем в министерстве внутренней безопасности. Я уверен, что Кевин отлично справится с работой!" - написал Трамп.

....I am pleased to announce that Kevin McAleenan, the current U.S. Customs and Border Protection Commissioner, will become Acting Secretary for @DHSgov. I have confidence that Kevin will do a great job! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 апреля 2019 г.

При этом Трамп поблагодарил Нильсон за ее работу на посту министра внутренней безопасности.

Отставки членов правительства Трампа

Министерство внутренней безопасности играет в США ключевую роль в вопросах миграционной политики. По информации агентства AFP, в последнее время президент не раз выражал недовольство деятельностью Кирстьен Нильсон в этой области.

Это уже не первая смена министров в правительстве Трампа. За последние годы свои посты потеряли министры иностранных дел, обороны и юстиции. Кроме этого, был проведен ряд перестановок на ключевых постах в Белом доме.