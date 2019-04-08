Власти Ливии начали операцию «Вулкан гнева» против пророссийских мятежников 4 8.04.2019, 7:50

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Задействованы военно-воздушные силы.

Армия правительства национального согласия (ПНС), легитимность которого признает ООН, объявила о начале военной операции "Вулкан гнева" против Ливийской национальной армии (ЛНА), воглавляемой фельдмаршалом Халифой Хафтаром, сообщает Al Jazeera (перевод – newsader.com).

"Мы начинаем военную операцию «Вулкан гнева» для очищения ливийских городов от тех, кто вне закона", — сказал на пресс-конференции представитель Вооруженных сил ПНС Мухаммад Кануну, добавив, что будет расправляться со всеми, кто пытается развязать в стране военный конфликт.

За несколько дней конфликта в Ливии погибло свыше 20 человек.

Агентство Bloomberg предупреждает о колебаниях на нефтяном рынке из-за конфликта в этой богатой нефтью арабской стране.

В последние два дня оппоненты обменялись военно-воздушными ударами в боях за Триполи, который армия Хафтара пытается атаковать с трех сторон. В армии Хафтара заявили, что в ходе наступления на Триполи погибли по меньшей мере 14 солдат.

Глава прозападного правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Сарадж обвинил генерала Хафтара в предательстве и в организации государственного переворота. По его словам, после того, как Хафтар отверг предложение мира, он теперь столкнется "с силой и твердостью" – войной, в которой, по словам премьера, не будет победителей. Сарадж объявил о готовности обратиться в международный трибунал, который, по его словам, даст оценку действиям тем, кто участвует в наступлении под командованием Хафтара.

Реакции сторон

Начавшееся в пятницу наступление Хафтара на Триполи вызвало резкую реакцию со стороны Соединенных Штатов и европейских государств. Страны "большой семерки" в субботу потребовали от Хафтара немедленно прекратить военные действия в Ливии. Аналогичный призыв сделал Совет Безопасности ООН. В G7 призвали не использовать нефтяные объекты и производство в Ливии в политических целях, напомнив, что "нефтяные объекты и производство в Ливии принадлежат народу".

Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал не назначать "в одностороннем порядке назначать виновных" и предложил ливийцам самим определять свою судьбу. Накануне Хафтар созвонился с представителем МИД России и доложил о ходе и задачах боевых действий. "Хафтар поделился информацией о действиях его армии, нацеленных, по словам генерала, на борьбу с присутствующими в различных частях страны, в том числе в районе столицы Триполи, террористическими и экстремистскими группировками, которые представляют опасность для стабильности ливийского общества", – говорятся в заявлении внешнеполитического ведомства РФ.

В беседе с генеральным секретарем ООН Антонио Гутеррешем Хафтар сказал, что не прекратит военную операцию до тех пор, пока его войска "не победят терроризм".

Ахмед аль-Мисмари – генерал из армии Хафтара – заявил: "Мы приветствуем позицию России, которая понимает необходимость положить конец угрозам ополченцев и террористических групп".

Хафтар, Пригожин, нефть

Халифа Хафтар в последние годы неоднократно посещал Москву и проводил переговоры с министром обороны России Сергеем Шойгу. Последний его визит состоялся в ноябре 2018 года. Тогда на встрече Хафтара с главой Министерства обороны России присутствовал бизнесмен Евгений Пригожин.

В начале марта газета The Telegraph сообщала о том, что около 300 российских наемников "ЧВК Вагнера" оказывают поддержку командующему Ливийской национальной армией Халифу Хафтару. По данным издания, россияне преследуют следующие задачи: во-первых, обезопасить порты Тобрук и Дерна для российского флота; во-вторых, удерживать под контролем потоки нефти в южную Европу после того, как энергетическая отрасль Ливии окажется под властью Хафтара, чья армия с января ведет захват нефтяных месторождений.

Разделенная Ливия

Гражданская война в Ливии началась в феврале 2011 года. Попытки правителя Ливии Муаммара Каддафи подавить мятеж на востоке страны привели к введению санкций против его режима и началу военной операции, в которой приняли участие силы НАТО. В октябре 2011 года Каддафи убили в городе Сирт.

После свержения режима Каддафи в Ливии началась война между разнородными силами повстанцев, когда-то выступавших единым фронтом. Столица Триполи и запад страны находится под контролем Правительства национального единства, созданного в конце 2015 года под эгидой ООН. Это правительство возглавляет Файез Сарадж. Его поддерживает Организация объединенных наций.

Восток Ливии и отчасти юг подконтролен палате представителей Ливии, также называемой Правительством в Тобруке. Ливийская национальная армия, возглавляемая фельдмаршалом Халифом Хафтаром, поддерживает эту политическую силу.

Выборы президента страны должны были состояться в Ливии еще в 2013 году, однако с тех пор электоральное мероприятие неоднократно переносилось. В очередной раз выборы были перенесены на весну 2019 года. Их срок подходил к моменту текущего наступления Хафтара. Мятежный генерал участвовал в договоренностях о переносе выборов вместе с ныне действующим премьером Фаизом Сарраджем, легитимность которого признается на уровне ООН. На 14-16 апреля запланирована конференция ООН по поиску политического выхода из ливийского кризиса.