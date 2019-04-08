Участники протестов в Бресте: С акций и начнется гражданское общество в Беларуси 2 8.04.2019, 7:57

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Фото: svaboda.org

Воскресный марш в Бресте собрал более 300 человек.

Более трехсот протестующих прошли вчера по центру Бреста, чтобы показать несогласие со строительством свинцово-аккумуляторного завода возле города и с репрессиями против активистов. Участники мирной акции возмущены уголовным делом против лидеров инициативной группы, в которой фигурируют боеприпасы и взрывчатка непонятного происхождения, сообщает «Белсат».

Брестчане собрали почти 40 тысяч подписей против строительства аккумуляторного завода возле города – подписи проигнорировали, завод достроили. Каждое воскресенье люди проводят мирные акции протеста – милиция задерживает главных участников. Но новая, более жесткая волна репрессий против инициативной группы активистов вызвала обратный эффект: на Брестскую площадь Ленина сегодня пришли уже более 300 местных жителей. Люди возмущаются уголовным делом об обороте боеприпасов, возбужденным против Моисея Мазько, который работает экономом в монастыре.

Вот что сказали «Белсату» участники мирной акции протеста:

«Они думают, что если активистов прессовать, подбрасывать взрывчатку, как Мазько подбросили, то люди не придут».

«Это явная подстава, все это понимают. Только тот, кто не умеет думать и не имеет своего мнения, будет верить тому, что говорит Следственный комитет».

«Настолько все грубо и гадко, что органы внутренних дел в моих глазах упали полностью. Раньше я доверял ГАИ, а как теперь я могу им доверять?»

Моисея Мазько во вторник 2 апреля посреди дороги задержали ГАИшники и приказали показать личные вещи. Неожиданно для активиста в его автомобиле нашелся пакет с патронами к различным видам оружия и чем-то, похожим на тротил и детонатор. На месте быстро появилась оперативная группа и милицейское руководство. Моисея Мазько 3 дня держали в изоляторе, позже отпустили, но теперь за решеткой его сын, а следствие продолжается.

«Я каждый раз сюда прихожу. Выразить солидарность с людьми, они все-таки за свое будущее стоят здесь».

«Мы должны поддерживать друг друга, приходить на эти акции. Может, с акций и начнется гражданское общество в Беларуси», – говорят участники шествия.

На месте схода протестующих местные власти организовали спортивный праздник для школьников «Вперед, к Европейским играм». Также было много милиционеров в штатском. Например, майор Андрей Пышкин, руководитель уголовно-исполнительной инспекции Ленинского райотдела Бреста, который лично задерживал активисток Юлию Зубик и Татьяну Фесикову. Вчера перед самым началом акции на 2 часа был задержан Александр Козлянко – милиция посчитала, что он ехал на якобы украденном велосипеде. Тем не менее, противники завода прошли по центральным улицам Бреста – Пушкинской и Советской – мирным маршем протеста.