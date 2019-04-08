В Эстонии стартуют крупнейшие в мире учения по кибербезопасности 8.04.2019, 8:23

Иллюстрационное фото af.mil

Учения НАТО продлятся до 12 апреля.

Крупнейшие ежегодные мировые учения по кибербезопасности Locked Shields 2019 стартуют в понедельник, 8 апреля, в Эстонии, сообщает пресс-служба Центра киберзащиты НАТО (перевод – korrespondent.net).

Учения пройдут уже в 10-й раз. В рамках Locked Shields будут проводиться тренировки специалистов в области защиты информационных систем и критической инфраструктуры от кибератак. Учения продлятся до 12 апреля.