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В Эстонии стартуют крупнейшие в мире учения по кибербезопасности

  • 8.04.2019, 8:23
Иллюстрационное фото af.mil

Учения НАТО продлятся до 12 апреля.

Крупнейшие ежегодные мировые учения по кибербезопасности Locked Shields 2019 стартуют в понедельник, 8 апреля, в Эстонии, сообщает пресс-служба Центра киберзащиты НАТО (перевод – korrespondent.net).

Учения пройдут уже в 10-й раз. В рамках Locked Shields будут проводиться тренировки специалистов в области защиты информационных систем и критической инфраструктуры от кибератак. Учения продлятся до 12 апреля.


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