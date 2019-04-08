Денис Мазько вышел на свободу 1 8.04.2019, 8:29

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Денис Мазько

Фото: Роман КИСЛЯК

Накануне брестчане провели компанию с требованием освободить активиста и его отца.

Вечером 7 апреля из изолятора временного содержания Ленинского райотдела милиции на свободу вышел Денис Мазько. Он был задержан 4 апреля после допроса, который Следственный комитет провел в рамках расследования уголовного дела его отца, сообщает «Брестская газета».

Напомним, 3 апреля было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 295 «Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ» УК в отношении противника строительства аккумуляторного завода Моисея Мазько. С ночи 3 апреля 62-летний мужчина находился в ИВС. Ночью 6 апреля он вышел на свободу, т. к. не было собрано достаточных доказательств его вины. Расследование уголовного дела продолжается.

2 апреля в машине, за рулем которой ехал Моисей Мазько, нашли патроны, брикет неустановленного вещества, а также предмет, похожий по внешним признакам на запал взрывного устройства. Позже СК сообщил, что патроны – это боеприпасы к нескольким видам пистолетов, винтовок, карабинов и ружей. Является ли брикет взрывчатым веществом, должна определить взрывотехническая экспертиза.

Машина, за рулем которой был Моисей Мазько, не его, а служебная, принадлежит женскому монастырю в Брестской крепости, в котором мужчина служит экономом.

Утром и вечером 3 апреля прошли обыски в доме, где живет сын Мазько Денис, и в доме самого Моисея Мазько. Тогда ничего не изымалось.

После задержания Мазько родственники заявили, что в последние дни за ним велась слежка.

4 апреля, после задержания активиста и его сына, в Бресте началась общественная кампания «Свободу Моисею!».

Житель деревни Тельмы Брестского района Моисей Мазько является участником инициативной группы против строительства аккумуляторного завода под Брестом. Больше года инициативная группа брестчан и жителей района, а также ее сторонники постоянно говорят о многочисленных нарушениях на разных этапах реализации проекта. Представители завода, природоохранных организаций и чиновники уверяют, что опасения напрасны и нарушений нет. Власти заявляют, что в случае нарушений предприятие будет закрыто.

Запуск аккумуляторного завода полного цикла производства изначально планировался в августе 2018 года, потом в конце года. На минувшей неделе Брестский райисполком сообщил, что 11 апреля начнется приемка завода, которая должна закончиться 21 апреля.

По официальной информации, мощность предприятия на начальном этапе составит 1 млн аккумуляторов в год, а впоследствии будет увеличена в два раза.