Господи, избавь нас от лукавого 9 8.04.2019, 8:40

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Фото: RFE/RL

Кто боится крестов.

Снос крестов по приказу Лукашенко в месте захоронения жертв сталинских репрессий в Куропатах взволновал многих белорусов. В воскресенье 7 апреля у Минского Свято-Духового собора прошел молебен за Куропаты и освобождение Беларуси.

Читатели Charter97.org высказывают мнения о молебне и вандализме власти.

«Надыйшоў час кожнаму зрабiць выбар - хто ён?!

Вольны, свабодны БЕЛАРУС, альбо нявольнiк на ланцугу ў звар'яцеўшай ды хворай iстоты?!

Колькi год гэта «калгаснае .......» будзе здеквацца над нашай нацыянальнай годнасцю, над памяццю нашых продкаў, над усiм, што нам дорага, над намi ды нашымi дзецьмi?!

Кожны з вас павiнен зрабiць выбар, пакуль ён ёсць, бо заўтра ўжо яго можа не быць!

Людзі Беларусi, яднайцеся!!!»

«Отдав приказ снести кресты в Куропатах, в месте массовых казней ни в чем не повинных людей Лукашенко окончательно себя разоблачил. Он есть нелюдь, в человеческом облике. Ведь только нелюдь и его слуги бесы боятся крестов. Ставится под сомнение дальнейшее пребывание у власти Лукашенко. Он должен добровольно отказаться от власти и уйти. Тем более, что никто его не избирал на этот пост, а он сам себя назначил путем фальсификаций выборов».

«Спасибо, кто пришел на молебен в воскресенье. А остальные просто трусы».

«Хвала тым, хто выратаваў Гонар Нацыi!!!»

«Я был там, я видел слёзы.

Слёзы людей на мрамор соль.

Нам не нужны диктатора угрозы,

Мы люди и ощущаем боль».

«В конце 80-х тоже никто никуда не выходил. И никто бы даже не поверил, что совок рухнет через несколько лет. А это все произошло. Та же ситуация и сейчас. Плешивый таракан не способен предотвратить крах луканомики, страна утопает в долгах. Это кроме того, что у него большие проблемы со здоровьем и с психикой. Как ни крути, так или иначе это все скоро кончится».

«Почему Статкевича Лукашенко так боится??? Да потому что он не памяркоўны инакомыслящий...»

«Лукавый - это существо без чести и достоинства, без флага и Родины. Его надо судить за все преступления против народа Беларуси. Люди, пора людьми зваться».

«Белорусы, мне за вас стыдно и особенно за минчан. В любой стране Европы, не азиопы, собрались бы сотни тысяч неравнодушных людей против этой сумасшедшей власти. А вы не можете сплотиться, так и будете жить, моя хата с краю. Такое прощать нельзя».

«Господи, избавь нас от лукавого! Слава Господу Иисусу Христу!!!»

«Вы не знаете, кто сжигал Хатынь? Тогда - вам в Куропаты. Там они сносят кресты. Там слуги дьявола в человеческих обличиях. Это они. Вы не видели дьявола? Он в резиденции прячется от людей. Мы живем с вами страшное время. Время падения страны. Или он - или мы».

«Как начнут у сносильщиков детки болеть-помирать, сами ночью придут кресты поставят».

«В неделю Крестопоклонную - красноречиво свидетельствует, кто здесь верховодит. Лука и вся его власть ясно показывают кому они служат!»

«Походу это они себе готовят кресты. Но не пройдёт. Вместо крестов колы им осиновые повбивают»

«Кресты - это обереги. Так было всегда. Вы, которые сносят кресты, даже не понимаете, что творите. Какую силу, которую огораживают эти кресты, выпускаете. Как и ваши начальнички. Получайте по делам вашим. Аминь».

«Саша, от себя не уйдешь!»

«Снос крестов есть тягчайшее злодеяние. Те, кто это делает, не ведают, что творят. Не выполняйте преступных приказов антихриста Лукашенко. Всех, кто выполняет преступные приказы безумного тирана, покарает Бог».

«ЛЮДИ! ЧТО ЖЕ ЕЩЕ НАДО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ МЫ ОЧНУЛИСЬ? В прямом смысле прошлись бульдозером по сердцу. Ведь там лежат наши родственники. Это же, можно сказать, они уничтожили кладбище. Больно было за все: отсутствие выборов, увеличение пенсионного возраста, закон о тунеядстве, беззаконие и еще многое и многое... Но это! Это проверка на вшивость нашего общества. И что мы это опять проглотим?»

«Сегодня урочище должно стать местом, где мы дадим им отпор».

«Да это агония тупого чклофского дегенерата и системы в целом. Этих паразитов уже никто кормить не будет. Скоро начнут разбегаться крысы! Денег уже не хватит на эту чавкающую кодлу».

«Шакалы, вот это ваша ошибка, новейшую историю будут писать с этого момента».

«Снос крестов в Куропатах - действо омерзительное. Куропаты - святое место, где покоятся тысячи людей, погубленных душегубом Сталиным. Диктатор Лукашенко, один из восхвалителей и Сталина, и Гитлера, ещё раз наглядно показал, кто он есть.

Когда совершаются подобные мерзости, нельзя молчать, нельзя вжимать голову в плечи. Тираническая власть вбивает в людей страх. Но рано или поздно, он отлетает, как под ударом ноги пустая консервная банка. Такой момент наступил».

«Жизнь, как бумеранг, вернется все - особенно самоизбранному почитателю Гитлера!»

«Граждане, да у власти больной на всю голову человек: мстительность и не понять в какую сторону мания величия - с деревянными крестами воюет. Это паранойя.

Не место такому человеку во власти, гнать как собак небитых.

Думаю, с Куропат начнется закат этого православного атеиста».

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