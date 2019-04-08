«Настоящее время»: В Минске прошел молебен за сохранение мемориала в Куропатах 8.04.2019, 9:11

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Акция в защиту мемориала Куропаты. 7 апреля 2019

ФОТО: RFE/RL

Мировые СМИ пишут о воскресном молебне возле Минского Свято-Духова Кафедрального Собора.

Белорусский ОМОН и «люди в штатском» задержали оппозиционера Николая Статкевича на выходе из дома перед молебном за сохранение памятника жертвам расстрелов в Куропатах.

Статкевич призывал жителей Минска выйти 7 апреля на площадь перед Свято-духовным кафедральным собором в центре города на молебен за Куропаты. Накануне власти снесли часть крестов, которые были установлены в память о расстрелянных политзаключенных во времена сталинских репрессий, пишет «Настоящее время».

В полдень на площади перед собором собрались активисты, в том числе поэт Владимир Некляев. Он подчеркнул, что пришел молиться не как политик, а гражданин. Соратник Статкевича Сергей Спариш зачитал перед собравшимися обращение Статкевича с призывами не мириться со случившимся.

Часть пришедших к собору принесли кресты и бело-красно-белые флаги. Сотрудник милиции предупредил собравшихся, что происходящее якобы не санкционировано, но ему ответили, что санкционировать молебны по закону не нужно. Возле собора задержаний не произошло, но присутствующих снимали на камеры «люди в штатском».

Отец Викентий, иеромонах Белорусской автокефальной православной церкви, зачитал перед собравшимися молитву. Священники БПЦ Московского патриархата к людям у собора не вышли.

Координатор «Европейской Беларуси» Евгений Афнагель также призвал присутствующих приходить и в Куропаты на молитвы, которые устраиваются там каждый вечер в 19 часов.

Мемориал находится на северо-восточной границе Минска. В 1937-1940 годах здесь находилось крупнейшее в Беларуси место массовых расстрелов и захоронений репрессированных. По разным оценкам, в Куропатах сотрудники НКВД расстреляли от 30 тысяч до 250 тысяч человек. В 90-е годы активисты установили на месте расстрелов деревянные кресты в память о погибших.

В начале апреля 2019-го власти снесли первые 100 крестов. Все подъезды к Куропатам были заблокированы, а свидетели насчитали восемь экскаваторов, которые валят кресты по всему периметру мемориала.

Белорусские власти неоднократно пытались сократить охраняемую зону вокруг мемориала. В 2011 году в нескольких десятках метров от крестов, установленных в память о погибших, началось строительство ресторанного комплекса «Бульбашъ-холл». Активисты неоднократно протестовали против стройки, добиваясь сначала ее прекращения, а потом закрытия ресторана. Однако заведение работает до сих пор.

В начале 2017 года стало известно, что белорусские власти планировали построить в Куропатах помимо ресторана еще и бизнес-центр, для чего охраняемая зона комплекса снова была уменьшена. Но активистам при помощи пикетов все-таки удалось отстоять мемориал от новой стройки.

Напомним, что 4 апреля власти снесли кресты по периметру Куропат - места захоронения жертв сталинских репрессий.

Активисты сообщают, что было снесено и вывезено около 100 крестов.

1 марта на пресс-конференции Лукашенко выразил недовольство крестами вокруг Куропат, которые видны с дороги.

Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич призвал выйти в воскресенье на молебен 7 апреля в 12.00 на площадь Свободы возле Минского Свято-Духова Кафедрального (православного) Собора.

Сопредседатель Белорусской Христианской Демократии Павел Северинец поддержал проведение молебна в воскресенье возле Минского Свято-Духова Кафедрального Собора.

В молебне приняли участие более 1000 человек. Николай Статкевич был задержан перед началом молебна.