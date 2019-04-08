Азаренко из-за травмы не смогла завершить финальный матч на турнире в Монтеррее

Азаренко из-за травмы не смогла завершить финальный матч на турнире в Монтеррее9
- 8.04.2019, 9:47
Зрители на стадионе поддержали белоруску овациями и скандированием ее имени.
В поединке за звание чемпионки турнира в мексиканском Монтеррее (призовой фонд — 250 тыс. долларов) Виктория Азаренко встречалась с испанкой Гарбинье Мугурусой. В седьмом гейме первой партии Вика почувствовала боль в икроножной мышце правой ноги, а в начале второго сета объявила о решении прекратить борьбу из-за повреждения, сообщает tut.by.
На старте поединка после гейма на подаче Виктория Азаренко (67 WTA) оказалась в положении отыгрывающейся. Впрочем, ей свойственно начинать матчи именно так и прибавлять по ходу встречи. Далее в розыгрышах Вика выглядела довольно убедительно. Притом что Гарбинье Мугуруса (19 WTA) также играла активно и стремилась забить, Вика частенько заставала ее врасплох ударами в угол площадки и переводами мяча вдоль боковой линии.
.@vika7 🔥🔥🔥 #AbiertoGNPSeguros pic.twitter.com/ZuHRZ3OrXd— WTA (@WTA) 7 апреля 2019 г.
В четвертом гейме Азаренко была близка к тому, чтобы оформить обратный брейк. У нее имелся тройной брейк-пойнт, однако Гарбинье выиграла пять розыгрышей подряд, и счет стал 3:1 в пользу испанки. В шестом гейме у Вики снова было три брейк-пойнта, и она снова не смогла зацепиться за очко на подаче соперницы. Затем белоруска почувствовала боль в правой ноге.
.@vika7 battles through pain to knock the backhand blazer 🔥 #AbiertoGNPSeguros pic.twitter.com/SZxm50vpVm— WTA (@WTA) 7 апреля 2019 г.
В перерыве между сетами Азаренко воспользовалась правом на медицинскую паузу. Врач зафиксировал икроножную мышцу теннисистки, затейпировал ногу.
Вика вышла на второй сет, однако было ясно, что она не в силах продолжать борьбу. Азаренко пробивала с места, хромала, разминала ногу и еле сдерживала слезы, признавая тем самым, что ей ничего не оставалось, кроме как сняться. Даже в таком состоянии Виктория умудрилась исполнить два виннера и выиграть гейм на подаче. При счете 1:3 она объявила арбитру на вышке о неготовности продолжить матч.
Unfortunately, Azarenka is forced to retire due to injury.@GarbiMuguruza takes the @Abierto_GNP, 6-1, 3-1, ret. pic.twitter.com/yP5h4st1On— WTA (@WTA) 7 апреля 2019 г.
Итог поединка, который длился один час и шесть минут, — 6:1, 3:1 RET в пользу Мугурусы.
Статистика матча Азаренко — Мугуруса
Попадание первой подачи: 56% — 61%
Выигрыш первой подачи: 48% — 73%
Выигрыш второй подачи: 45% — 64%
Эйсы: 3 — 3
Двойные ошибки: 4 — 1
Виннеры: 13 — 16
Невынужденные ошибки: 22 — 11
Реализация брейк-пойнтов: 0% (0 из 6) — 33% (4 из 12)
Все выигранные очки: 40% — 60%
— Это очень важная неделя для меня, которую я запомню надолго, — сквозь слезы сказала Азаренко на церемонии награждения. — Я сожалею, что не смогла показать все лучшее сегодня, но я, правда, старалась.
Зрители на стадионе встретили признание белоруски овациями и скандированием ее имени: «Вика! Вика! Вика!» Вика поздравила Гарбинье с победой и поблагодарила членов своей команды за преданность.
"Thank you for your passion, support and energy. It's unfortunate I couldn't give my best today, but I tried my hardest."— WTA (@WTA) 7 апреля 2019 г.
An emotional @vika7 thanks @Abierto_GNP for the love en route to her first final since giving birth. pic.twitter.com/rIdyRLnj5e
— Еще я бы хотела сказать несколько слов о моем сыне Лео, хочу выразить ему всю свою любовь. Его нет со мной, но я бы хотела разделить с ним этот момент. Это особый момент для меня! — отметила Азаренко.
Напомним, что на старте турнира в Монтеррее Виктория Азаренко победила пробившуюся в основную сетку через квалификацию японку Мию Като (514 WTA) — 6:4, 6:2. Во втором раунде Вика взяла верх над второй ракеткой Казахстана Зариной Дияс (107 WTA) — 6:3, 6:2, в четвертьфинале справилась с сопротивлением россиянки Анастасии Павлюченковой (33 WTA) — 6:0, 6:4, а в полуфинале одолела немку Ангелику Кербер (5 WTA) — 6:4, 4:6, 6:1. Победа над Кербер стала для Виктории первой в играх против теннисисток из первой десятки мирового рейтинга за год.
Финал же в Монтеррее был для Азаренко первым с 2016 года, когда она выиграла три турнира, после чего ушла в декретный отпуск. В декабре 2016 года Вика родила сына.