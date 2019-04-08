Азаренко из-за травмы не смогла завершить финальный матч на турнире в Монтеррее 9 8.04.2019, 9:47

Фото: Reuters

Зрители на стадионе поддержали белоруску овациями и скандированием ее имени.

В поединке за звание чемпионки турнира в мексиканском Монтеррее (призовой фонд — 250 тыс. долларов) Виктория Азаренко встречалась с испанкой Гарбинье Мугурусой. В седьмом гейме первой партии Вика почувствовала боль в икроножной мышце правой ноги, а в начале второго сета объявила о решении прекратить борьбу из-за повреждения, сообщает tut.by.

На старте поединка после гейма на подаче Виктория Азаренко (67 WTA) оказалась в положении отыгрывающейся. Впрочем, ей свойственно начинать матчи именно так и прибавлять по ходу встречи. Далее в розыгрышах Вика выглядела довольно убедительно. Притом что Гарбинье Мугуруса (19 WTA) также играла активно и стремилась забить, Вика частенько заставала ее врасплох ударами в угол площадки и переводами мяча вдоль боковой линии.

В четвертом гейме Азаренко была близка к тому, чтобы оформить обратный брейк. У нее имелся тройной брейк-пойнт, однако Гарбинье выиграла пять розыгрышей подряд, и счет стал 3:1 в пользу испанки. В шестом гейме у Вики снова было три брейк-пойнта, и она снова не смогла зацепиться за очко на подаче соперницы. Затем белоруска почувствовала боль в правой ноге.

В перерыве между сетами Азаренко воспользовалась правом на медицинскую паузу. Врач зафиксировал икроножную мышцу теннисистки, затейпировал ногу.

Вика вышла на второй сет, однако было ясно, что она не в силах продолжать борьбу. Азаренко пробивала с места, хромала, разминала ногу и еле сдерживала слезы, признавая тем самым, что ей ничего не оставалось, кроме как сняться. Даже в таком состоянии Виктория умудрилась исполнить два виннера и выиграть гейм на подаче. При счете 1:3 она объявила арбитру на вышке о неготовности продолжить матч.

Итог поединка, который длился один час и шесть минут, — 6:1, 3:1 RET в пользу Мугурусы.

Статистика матча Азаренко — Мугуруса

Попадание первой подачи: 56% — 61%

Выигрыш первой подачи: 48% — 73%

Выигрыш второй подачи: 45% — 64%

Эйсы: 3 — 3

Двойные ошибки: 4 — 1

Виннеры: 13 — 16

Невынужденные ошибки: 22 — 11

Реализация брейк-пойнтов: 0% (0 из 6) — 33% (4 из 12)

Все выигранные очки: 40% — 60%

— Это очень важная неделя для меня, которую я запомню надолго, — сквозь слезы сказала Азаренко на церемонии награждения. — Я сожалею, что не смогла показать все лучшее сегодня, но я, правда, старалась.

Зрители на стадионе встретили признание белоруски овациями и скандированием ее имени: «Вика! Вика! Вика!» Вика поздравила Гарбинье с победой и поблагодарила членов своей команды за преданность.

"Thank you for your passion, support and energy. It's unfortunate I couldn't give my best today, but I tried my hardest."



An emotional @vika7 thanks @Abierto_GNP for the love en route to her first final since giving birth. pic.twitter.com/rIdyRLnj5e — WTA (@WTA) 7 апреля 2019 г.

— Еще я бы хотела сказать несколько слов о моем сыне Лео, хочу выразить ему всю свою любовь. Его нет со мной, но я бы хотела разделить с ним этот момент. Это особый момент для меня! — отметила Азаренко.

Напомним, что на старте турнира в Монтеррее Виктория Азаренко победила пробившуюся в основную сетку через квалификацию японку Мию Като (514 WTA) — 6:4, 6:2. Во втором раунде Вика взяла верх над второй ракеткой Казахстана Зариной Дияс (107 WTA) — 6:3, 6:2, в четвертьфинале справилась с сопротивлением россиянки Анастасии Павлюченковой (33 WTA) — 6:0, 6:4, а в полуфинале одолела немку Ангелику Кербер (5 WTA) — 6:4, 4:6, 6:1. Победа над Кербер стала для Виктории первой в играх против теннисисток из первой десятки мирового рейтинга за год.

Финал же в Монтеррее был для Азаренко первым с 2016 года, когда она выиграла три турнира, после чего ушла в декретный отпуск. В декабре 2016 года Вика родила сына.