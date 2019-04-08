Ученые: Переход от диктатуры к демократии полезен для здоровья 8.04.2019, 9:54

Исследователи проанализировали статистику стран с разными формами правления.

Исследователи из Стэнфорда установили, что форма правления влияет на общественное здоровье: переход от автократического режима к демократическому на 10% снижает смертность от неинфекционных заболеваний, пишет Forbes.

Чтобы обосновать справедливость утверждения «Свобода лучше, чем несвобода», во многих случаях достаточно сослаться на мировую практику, однако строгие критерии социологической науки требуют подкрепить эту мысль цифрами и фактами. Один из аспектов такого доказательства предложен группой исследователей из Стэнфорда в их недавней статье, опубликованной в журнале Lancet. Она посвящена следующему вопросу: влияет ли свобода, а точнее, демократическая форма правления, на общественное здоровье и среднюю продолжительность жизни в разных странах?

Вопрос этот методологически сложен, поскольку форму правления и ее влияние на здоровье человека не так легко выделить среди других исторических обстоятельств, также влияющих на статистику. Во-первых, качество здравоохранения в разных странах непосредственно зависит от макроэкономических показателей, а наиболее развитые экономики мира существуют именно в странах с демократической системой правления. Поэтому единственно корректный способ сравнения — это проследить изменение статистики в истории одной страны, перешедшей на протяжении фиксированного интервала времени от автократии к демократии или улучшившей свои позиции в рейтинге демократизма.

Вторая оговорка также существенна: некоторые автократические режимы вкладывают большие средства в здравоохранение, опираясь при этом на иностранную помощь. Объемы такой помощи, по оценкам исследователей, в целом отрицательно коррелируют с уровнем демократии в стране (наибольшие вливания получают наименее демократичные режимы). Так, всемирно известным примером успехов системы общественного здравоохранения стала Куба, в течение нескольких десятилетий всецело полагавшаяся на помощь СССР. Такие страны как Эфиопия, Мьянма, Руанда и Уганда с 1996 по 2016 годы увеличили среднюю продолжительность жизни на 10 лет и более. Несмотря на формально демократическую систему правления, злоупотребления и манипуляции на выборах в этих странах побуждают разместить их на нижних строчках в рейтингах демократичности. Эти страны, однако, входят в первую десятку получателей иностранной помощи в области здравоохранения.

Однако несмотря на эти сложности, исследователям из Стэнфорда удалось выделить расчетные параметры, использование которых позволяет сделать вывод о том, что переход от автократии к демократии сказывается на общественном здоровье положительно, увеличивая среднюю продолжительность жизни на 8-10%.

«Результаты исследования показывают, что выборы и здоровье людей взаимодействуют между собой все теснее, — пишут авторы в своей статье. — Демократические процессы и институты, и особенно свободные и честные выборы, могут быть важным катализатором общественного здоровья, причем наибольший эффект они оказывают на неинфекционные и сердечно-сосудистые заболевания».

Для оценки уровня демократии в странах авторы использовали данные из базы V-Dem, учитывающей такие показатели как электоральные злоупотребления, многопартийность выборов, свобода общественных объединений и свобода прессы. База содержит данные для 201 страны за период с 1789 по 2017 гг. Индикаторы вычислены на основании мнений многих экспертов, причем уровень расхождений между этими мнениями учитывался в ошибке измерений. Авторы статьи рассматривали изменения в уровне демократизма, происшедшие с 1970 по 2015 гг., причем для каждого года уровень демократизма определялся в результате суммирования показателей с 1900 года по текущий год. Всего в работе стэнфордских социологов было рассмотрено 170 стран.

Чтобы нивелировать фактор иностранной помощи, оказалось достаточно выделить для статистического анализа группу причин смертности, которые становятся объектом такой помощи реже всего. В частности, неинфекционные заболевания, в том числе сердечно-сосудистые болезни и рак, привлекли в 2016 году лишь 2% от общего объема международной помощи. В то же время в странах со средним и низким уровнем дохода эти заболевания стали причинами 58% случаев смерти и инвалидности.

В результате исследования было установлено, что за последние 20 лет улучшение показателей демократичности в стране с низким и средним уровнем дохода в среднем снизило смертность от сердечно-сосудистых заболеваний на 10%. Снижение смертности в дорожно-транспортных происшествиях составило 9,5%, смертности от неинфекционных заболеваний в целом — 9,1%, и смертности от туберкулеза — 8,9%.

Авторы особо рассматривают два общеизвестных примера, когда успехи общественного здравоохранения наблюдались в условиях типично автократического режима — Кубу и Китай. Что касается Китая, то с 1980 по 2000 год средняя продолжительность жизни там была ниже, чем «ожидаемая продолжительность жизни при рождении» (этот показатель вычисляется на основе показателей смертности в год рождения индивидуума), и начала увеличиваться лишь в результате роста общественных затрат на здравоохранение на фоне стремительного роста ВВП. На Кубе превышение реальной продолжительности жизни над ожидаемой при рождении снизилась с 4-7 лет в 1970 году до 3-5 лет в 2016-м.

Авторы предполагают, что демократичность системы правления влияет на общественное здоровье по следующим причинам:

— в демократических режимах существует более сильная обратная связь между различными общественными группами и правительством, что побуждает власти оперативнее видоизменять программы здравоохранения с учетом общественных потребностей;

— при автократических режимах политическая конкуренция снижена и доступ к информации затруднен, что нарушает обратную связь и замедляет реакцию властей на изменение общественных потребностей.

В частности, полагают авторы, демократичность выборов и подотчетность власти побуждают уделять больше внимания программам общественного здравоохранения и рассматривать соответствующие статьи бюджета как более приоритетные.

Предыдущие исследования в этой области, установившие связь между уровнем демократии и показателями общественного здоровья, фокусировались на детской смертности и ожидаемой продолжительности жизни при рождении, а потому не учитывали многие факторы, рассмотренные исследователями в этой работе.

«Исследование показывает, что стимулирование демократической формы правления, наряду с подотчетностью власти, может способствовать улучшению общественного здоровья, — пишут авторы в своей статье. — Думать по-другому — все равно что полагать, будто разбитые дороги и распадающаяся инфраструктура в стране зависят только от инженерных решений и доступности материалов».