Глава ЦИК Украины: Дебаты Порошенко и Зеленского должны состояться в студии «Общественного» 4 8.04.2019, 9:56

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Средства на проведение дебатов были заложены в государственный бюджет Украины еще в 2018 году.

Официальные дебаты кандидата в президенты шоумена Владимира Зеленского и действующего главы государства Петра Порошенко, баллотирующегося на второй срок, должны проводиться в студии Общественного телевидения, заявила 7 апреля журналистам глава Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук, сообщает "РБК-Украина".

По словам Слипачук, дебаты за средства из государственного бюджета должны состояться в студии, расположенной в Киеве по улице Юрия Ильенко, 42.

"Обращаю ваше внимание на существующее постановление ЦИК от 5 мая 2014 года №472, которым установлено место проведения дебатов. Там лишь указан старый адрес на улице Мельникова, которая сейчас – Юрия Ильенко. Но адрес тот же. Это уже помещение Общественной телерадиокомпании. Именно там должны проводиться дебаты. Это теледебаты, которые должны быть обязательно проведены в соответствии с законодательством", – заявила глава ЦИК.

Она подчеркнула, что средства на проведение дебатов были заложены в государственный бюджет Украины еще в 2018 году.

"Важной характеристикой этих дебатов является то, что они оплачиваются из средств государственного бюджета, распорядителем которых является ЦИК. Безусловно, эти средства были заложены еще в 2018 году. Это часть избирательного процесса", – добавила она.

Первый тур выборов президента Украины состоялся 31 марта. Согласно официальным данным ЦИК, за Порошенко в первом туре проголосовали 3 014 609 избирателей (15,95%), за Зеленского – 5 714 034 (30,24%). Второй тур выборов намечен на 21 апреля.

Вечером 3 апреля Зеленский предложил провести дебаты на стадионе "Олимпийский" в Киеве.

7 апреля Порошенко заявил, что готов к дискуссии с Зеленским на стадионе "Олимпийский" 14 апреля.