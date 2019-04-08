«Депутат» Марзалюк о сносе крестов в Куропатах: У нас принято перед Пасхой наводить порядок 27 8.04.2019, 10:11

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Фото: tut.by

Лукашенковский историк назвал установку крестов в урочище «хамством» и «хулиганством».

Снос крестов в Куропатах связан с подготовкой к Пасхе. «У нас принято перед Пасхой наводить порядок в местах скорби». Об этом председатель постоянной комиссии по образованию, культуре и науке, «депутат» «парламента» и кандидат исторических наук Игорь Марзалюк заявил телеканалу RTVI, пишет tut.by.

По его мнению, заявление о том, что на месте политических репрессий сносят кресты — «наглая и беспардонная ложь».

— Это не место политических репрессий, потому что расстрелы происходили в глубине лесного массива и та территория о которой мы говорим, никакого отношения к расстрелам не имеет. Это охранная зона историко-культурной ценности, которая охраняется государством. Второе — в границах зоны историко-культурной ценности нельзя по законодательству, без согласования с Министерством культуры, устанавливать какие-то сооружения. Год назад хамски, по-хулигански, без разрешения властей были поставлены эти 70 крестов", — отметил он.

Марзалюк подчеркнул, что на месте, где были установлены «ультрарадикальными националистами» кресты, нет никаких погребений. Он также отметил, что «эти кресты не являются элементом традиций и не стояли здесь десятилетиями».

— У нас перед Пасхой принято наводить порядок на местах скорби. Поэтому и забор, и благоустройство будет.

Обсуждение сноса крестов в Куропатах Марзалюк назвал «банальной политической провокацией».

— Я удивлен, что они [кресты] так долго простояли. Их [установщиков крестов] должны были задержать в процессе установки и наказать.

Отвечая на вопрос, не оскорбил ли кого-то снос крестов в урочище, Игорь Марзалюк сказал:

— Величайшим оскорблением памяти тех, кто навсегда ушел из жизни в те трагические годы, является профанация этого святого места. И власть на сегодняшний день проводит благоустройство на этом месте.

Напомним, что 4 апреля власти снесли кресты по периметру Куропат.

Активисты сообщают, что было снесено и вывезено около 100 крестов.

1 марта на пресс-конференции Лукашенко выразил недовольство крестами вокруг Куропат, которые видны с дороги.

Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич призвал выйти в воскресенье на молебен 7 апреля в 12.00 на площадь Свободы возле Минского Свято-Духова Кафедрального (православного) Собора.

Сопредседатель Белорусской Христианской Демократии Павел Северинец поддержал проведение молебна в воскресенье возле Минского Свято-Духова Кафедрального Собора.

В молебне приняли участие более 1000 человек. Николай Статкевич был задержан перед началом молебна.