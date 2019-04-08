Владельцы авто массово бойкотируют техосмотр 9 8.04.2019, 10:23

2,427

Иллюстрационное фото bymedia

Белорусы не желают платить транспортный налог.

Сегодня комфорт при передвижении зависит не только и не столько от модели машины, сколько от качества дорог. Новость, которую водители не пропустили: с апреля дорожный сбор мы должны были платить по-новому. Но что-то не сложилось, и эта процедура по-прежнему привязана к техосмотру. Как платить, кому, когда и сколько – говорится в репортаже ОНТ.

Станция техосмотра на выезде из столицы. Работают две линии, а точнее только одна. Вторую включают, когда очередь больше трех машин, а такого здесь давно не наблюдается. В день техосмотр проходят где-то 30–40 машин.

Сергей Коровацкий, начальник филиала предприятия «Белтехосмотр» в Минске: «В масштабах республики можно констатировать тот факт, что количество предоставляемого транспорта на государственный технический осмотр год от года уменьшается. Мы наблюдаем падение спроса на эту услугу с 2014 года приблизительно по 10% каждый год».

В конце прошлого года в стране было зарегистрировано 4 290 000 авто, техосмотр из них прошли только 1 240 000. И дело тут даже не в самом техосмотре, ведь одновременно с платой за техосмотр государство взимает госпошлину за выдачу разрешения на допуск к участию в дорожном движении – транспортный налог. Сумма – от 76,5 рубля за легковой автомобиль до 637,5 рубля за тяжелый грузовик.

Машин на дорогах год от года все больше, поэтому вероятность остановки сотрудником ГАИ становится все меньше. Штраф – от одной до трех базовых. Либо предупреждение. Если на дороге сильно не лихачить, то выгоднее техосмотр не проходить и транспортный налог не платить.

Часто именно техническое состояние машины становится прямой либо косвенной причиной ДТП. Об этом свидетельствует и статистика ГАИ.

Станислав Соловей, старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД: «За последние пять лет мы видим, что увеличивается количество людей, которые не проходят государственный техосмотр. Они привлекаются к административной ответственности, но с точки зрения безопасности дорожного движения, конечно же, необходимо, чтобы автомобили были в технически исправном состоянии. Прохождение техосмотра, наверное, стимулирует людей, чтобы они следили за своими автомобилями».

Многие вообще сетуют на целесообразность такого налога. Деньги идут в дорожный фонд, на ремонт дорог. В последние годы именно эти средства составляют около половины дорожного бюджета, а он все время в дефиците, ведь машин-то все больше. На поддержание автострад в должном состоянии привлекли и около миллиарда долларов внешних займов.

Иван Леонович, водитель: «Я выжидал время до весны. Сейчас мне на дачу ездить надо, и я оплатил этот налог, но я считаю, что это неправильно. В бензин – вот это будет правильно».

То, что налог нужно как-то менять, было понятно уже давно. И проект столь необходимого указа даже прошел процедуру общественного обсуждения.

Предложений от граждан было около 300. Где-то треть высказывалась именно за включение госпошлины в стоимость топлива. Аргумент против – российская нефть к 2024 году для нас будет стоить столько же, сколько и для остальных стран.

Игорь Пуркалик, начальник главного управления Министерства финансов Беларуси: «Нефтепереработка в настоящее время убыточна. Даже для того, чтобы выйти на нулевую рентабельность, необходимо еще и увеличение этой цены, по оценкам «Белнефтехима», на 9–13 копеек».

В проекте указа оплачивать транспортный налог предлагается через ЕРИП. Платить можно только за тот период, который участвуешь в дорожном движении. Если проходишь на год и больше – скидка 20%.