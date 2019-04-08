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Правозащитник: Устроившие провокацию против семьи Мазько сильно ошиблись

  • 8.04.2019, 10:33
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Денис Мазько
Фото: b-g.by

Протестное движение в Бресте в самом разгаре.

На свободу вышел брестчанин Денис Мазько, которого задержали вместе с отцом Моисеем в рамках расследования уголовного дела. Об этом сообщила его жена в Viber-канале противников запуска аккумуляторного завода под Брестом, передает «Радыё Рацыя».

По мнению протестующих и правозащитника Владимира Величкина, скорее всего неизвестные пытались устроить провокацию в отношении Моисея и Дениса, чтобы дезорганизовать протестное движение:

- По больному месту ударить, чтобы все развалилось и перестало действовать. Но в этом случае они ошибаются, потому как все люди, которые принимают участие в борьбе против этого завода, каждый сам по себе делает то, что считает нужным, то, что может делать. Если надо, они и свои средства в это вкладывают, действуют в согласии со своими убеждениями. Поэтому отсутствие одного борца не повлияет на все движение в целом.

Моисей Мазько, отец Дениса, вышел на свободу днем ранее. Обоих задерживали в рамках уголовного дела, связанного с вещами, которые нашли сотрудники ГАИ в автомобиле, за рулем которого находился Моисей Мазько. Отец и сын являются активистами инициативной группы против строительства завода АКБ.


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