Белорус в Венесуэле: Купюры для оплаты одного ужина займут половину холодильника 2 8.04.2019, 10:45

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Наличными деньгами в Венесуэле почти никто не пользуется.

В Каракасе воруют все – от сотовых телефонов до людей. Особая удача – поймать иностранца. За него можно получить выкуп в несколько десятков тысяч долларов. Журналисты Сергей Марчик и Конрад Загурски, белорус и поляк, рискуя стать жертвами венесуэльских бандитов, сняли репортаж «Страна над пропастью. Венесуэла». Фильм показывает протестующих, которых режим Николаса Мадуро не желает услышать, и тех людей, которые еще не победили свой страх, сообщает «Белсат».

Сергей Марчик рассказал о двух неделях работы в сплошном стрессе.

- Это не первые протесты, которые ты снимал. До этого была Беларусь, Армения, Молдова, Украина, Турция, Ирак. Чем отличаются протесты в Венесуэле?

- Протесты в Венесуэле – это карнавал, где все кричат, на сцену выходят политики, музыканты. Вышли 150-200 тысяч человек. Весь город был заблокирован, никто не работал.

- Была ли полиция, как она реагировала?

- Полиция была, но ничего не делала. Такое количество людей очень сложно разогнать. Эти протесты были слишком сильными, чтобы их можно было подавить.

- Минимальная зарплата в Венесуэле составляет $ 6,5 в эквиваленте. Как люди живут на эти деньги? Это реально?

- $ 6,5 там зарабатывают только 300-600 тысяч человек. Большинство зарабатывает $10-20. Естественно, за это не прожить, поэтому люди спасаются всеми возможными средствами.

- Ищут дополнительную работу?

- Известный факт, что Венесуэла – страна с наибольшей численностью преступлений. И это ответ на вопрос, где берут дополнительные деньги люди, которые официально зарабатывают $ 6,5. Большой уровень убийств и краж связан с тем, что люди должны выживать.

Самая ходовая и качественная «валюта», которая не подведет, – туристы. Их похищают и в течение нескольких дней держат в багажнике. Когда разговариваешь с венесуэльцами, то из десяти два-три человека говорят, что они раз или два оказались в багажнике, ожидая, пока родные них не выкупят. Наиболее высоко котируются туристы. Если за местного можно просить € 2-5 тысяч, то турист стоит € 20-30 тысяч.

Когда мы разговаривали с героями нашего репортажа из организации «Labo», то из восьми человек двух похищали, позже их выкупали родители. А на вопрос, грабили ли их когда-нибудь, все без исключения сказали «да»: кого-то шесть раз, кто-то после пяти перестал считать, некоторые не считают мелкие случаи.

- Правда ли, что в Венесуэле деньги настолько обесценены, что их проще измерить на вес, чем считать купюры?

- Наличными деньгами в Венесуэле почти никто не пользуется. Даже в самом маленьком магазинчике есть терминал или специальное приложение для оплаты. В день банкомат может выплатить максимум $ 1. Чтобы пойти на ужин, который в ресторане на двоих стоит $ 7-10, нужно было бы в течение недели собирать деньги из банкомата. Но в купюрах такая сумма займет примерно половину холодильника. Получив сдачу $ 1,5, мы не знали, куда девать деньги, все карманы были ими набиты. При таком высоком уровне краж иметь при себе наличные не имеет смысла. С собой все носят только карты, а телефоны прячут в трусах. Когда нас встретил переводчик, то сразу обратил внимание: «Почему вы, ребята, держите в руках телефоны?!» Если хочешь позвонить – зайди в отель, а если остаешься на улице, должен спрятать его в трусы.

- Были какие-то смешные или, наоборот, страшные для вас ситуации?

- Теперь я рассказываю с улыбкой, но поездка была сплошным стрессом. Все время без перерыва ты думаешь о безопасности. Нас очень легко было отличить от местных. Для бандитов ты человек, который принесет им деньги, на тебя будут охотиться. Все нам советовали возвращаться через Колумбию назад.

На четвертый или пятый день за нами начал следить мужчина. Мы его зацепили, он ответил по-английски с четким русским акцентом. Мол, он из России и уже в течение месяца отдыхает в Каракасе, а нас встретил случайно. Это была явная ложь, так как в Каракасе нет туристов, тем более во время протестов. Вся туристическая инфраструктура не работает.